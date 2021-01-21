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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Г. Гриц: Поставленных целей программы развития можно добиться благодаря эффективной работе всех сфер экономики Программа социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет остается самой обсуждаемой темой в экспертном сообществе. Напомним, цели обозначены...

Программа социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет остается самой обсуждаемой темой в экспертном сообществе. Напомним, цели обозначены амбициозные: рост ВВП, инвестиций и реальных денежных доходов населения примерно на 20 %. Таких показателей можно достичь только благодаря эффективной работе всех сфер экономики. В промышленности ставку нужно сделать на инновации, а бизнесу стоит сосредоточиться вокруг флагманов реального сектора.