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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Снежный снайпер" в Гродненской области Около 200 юных биатлонистов собрал в Новогрудском районе областной этап соревнований «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. Спортсмены...

Около 200 юных биатлонистов собрал в Новогрудском районе областной этап соревнований «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. Спортсмены сражаются за право представлять регион в республиканском финале. Гонки проходят на базе спортивно-биатлонного комплекса, который называют гродненскими Раубичами. На стартах три дистанции, два огневых рубежа и эстафетные гонки.Победителей определят в личном и командном зачетах. Они примут участие в учебно-тренировочном сборе, затем будут отстаивать честь региона в финале турнира "Снежный снайпер".