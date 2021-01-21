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"Снежный снайпер" в Гродненской области

21.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Около 200 юных биатлонистов собрал в Новогрудском районе областной этап  соревнований «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. Спортсмены сражаются за право представлять регион в республиканском финале. Гонки проходят на базе спортивно-биатлонного комплекса, который называют гродненскими Раубичами. На стартах три дистанции, два огневых рубежа и эстафетные гонки.

Сергей Черко, организатор соревнований: "Мальчики и девочки в четырех возрастных категориях принимают участие на разных дистанциях. Все  прошли внутришкольные соревнования. И сейчас очередной этап  - областной. Готовимся, потом команда отбирается на республиканский".

Екатерина Бутрим, участница команды Ивьевского района: "Соревнования, конечно, грандиозные. Прошлой зимой не было нормального снега, а эта зима очень хорошая. Очень сильно готовились к этим соревнованиям, очень сильные соперники и трасса, конечно, отличная".

Победителей определят в личном и командном зачетах. Они примут участие в учебно-тренировочном сборе, затем  будут отстаивать честь региона в финале  турнира "Снежный снайпер".

 
 
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Около 200 юных биатлонистов собрал в Новогрудском районе областной этап  соревнований «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. Спортсмены...
 
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