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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые социально значимые объекты Минской области Активными темпами продолжается и возведение новых социально значимых объектов. Уже в этом году их появится больше и на карте Минской области. Это прежде всего...

Активными темпами продолжается и возведение новых социально значимых объектов. Уже в этом году их появится больше и на карте Минской области. Это прежде всего сфера здравоохранения. Так, в Жодино к осени будет готова новая детская поликлиника с отделением реабилитации и бассейнами. В соседнем Борисове детей смогут лечить в новейшем многопрофильном корпусе центральной районной больницы. В инвестпрограмме немало внимания и спорту. Так, новый бассейн построят в городе Старые Дороги. Прибавление ожидает и сфера образования. А это детсады в поселке Дружный, а также в Колодищах.Вслед за Смолевичами оживление в строительстве жилья ожидается и в Руденске. Один из привлекательных факторов переезда в город-спутник - близость новых перспективных заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации.