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Новые социально значимые объекты Минской области

21.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Активными темпами продолжается и возведение новых социально значимых объектов. Уже в этом году их появится больше и на карте Минской области. Это прежде всего сфера здравоохранения. Так, в Жодино к осени будет готова новая детская поликлиника с отделением реабилитации и бассейнами. В соседнем Борисове детей смогут лечить в новейшем многопрофильном корпусе центральной районной больницы. В инвестпрограмме немало внимания и спорту. Так, новый бассейн построят в городе Старые Дороги. Прибавление ожидает и сфера образования. А это детсады в поселке Дружный, а также в Колодищах. 

Новые социально значимые объекты Минской области


Алексей Быков, председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома: "Уже сейчас мы на стадии ввода двух детских садиков. Это Мачулищи и Михановичи. Там работают приемочные комиссии, и мы их ждем в первом квартале этого года. Конечно, школы. По школам это Столбцы, это детский сад - начальная школа в Молодечно, это школа в Колодищах Минского района". 

Вслед за Смолевичами оживление в строительстве жилья ожидается и в Руденске. Один из привлекательных факторов переезда в город-спутник - близость новых перспективных заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации.  
 
 
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Активными темпами продолжается и возведение новых социально значимых объектов. Уже в этом году их появится больше и на карте Минской области. Это прежде всего...
 
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