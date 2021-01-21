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Увеличение заработной платы, пенсий, пособий

21.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В планах и увеличение заработной платы, пенсий, пособий. Особый акцент  на семейной политике. Предыдущие 5 лет показали хорошую динамику по рождению третьих и последующих детей, их количество выросло в Беларуси  на 40 %. Также в фокусе внимания поддержка пожилых  и стимулирование механизма добровольного накопления пенсий.  

Валерий Ковальков, замминистра труда и социальной защиты Беларуси: "Высокий уровень пенсионного обеспечения, как мы равняемся на Европу, обеспечен не только за счет государственной пенсионной системы. Там активно участвуют и добровольные пенсионные схемы: либо личные, либо корпоративные. И мы сейчас работатем над механизмом его реализации. Что касается того, чтобы социальная сфера жила и были средства, должна быть активная политика занятости".

Напомним, в начале февраля  план действий на пятилетку представят на Всебелорусском народном собрании. 

 
 
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В планах и увеличение заработной платы, пенсий, пособий. Особый акцент  на семейной политике. Предыдущие 5 лет показали хорошую динамику по рождению третьих и...
 
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