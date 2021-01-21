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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Увеличение заработной платы, пенсий, пособий В планах и увеличение заработной платы, пенсий, пособий. Особый акцент на семейной политике. Предыдущие 5 лет показали хорошую динамику по рождению третьих и...

В планах и увеличение заработной платы, пенсий, пособий. Особый акцент на семейной политике. Предыдущие 5 лет показали хорошую динамику по рождению третьих и последующих детей, их количество выросло в Беларуси на 40 %. Также в фокусе внимания поддержка пожилых и стимулирование механизма добровольного накопления пенсий.Напомним, в начале февраля план действий на пятилетку представят на Всебелорусском народном собрании.