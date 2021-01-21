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Важным пунктом в жилищной политике будет развитие городов-спутников и принцип обратной миграции населения в малые и средние города
21.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСильные регионы, счастливая семья, интеллектуальная страна и государство-партнер.
Одна из базовых ценностей, которые обеспечивают гражданам ощущение экономической стабильности и безопасности, - это жилье. Так,
Продолжится и возведение жилья. Здесь упор на индивидуальное строительство. В 2025 году планируется построить не менее 28 с половиной квадратных метров на человека.
Доступность жилья планируют увеличить, наращивая объемы строительства арендного жилья. Средняя стоимость квадратного метра с господдержкой не превысит средней зарплаты по стране. Минстройархитектуры задумало также цифровизацию строительной отрасли. В этом году должен заработать государственный строительный портал.
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Важным пунктом в жилищной политике будет развитие городов-спутников и принцип обратной миграции населения в малые и средние города
Сильные регионы, счастливая семья, интеллектуальная страна и государство-партнер. Эти 4 приоритета содержит программа социально-экономического развития на...
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