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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Важным пунктом в жилищной политике будет развитие городов-спутников и принцип обратной миграции населения в малые и средние города Сильные регионы, счастливая семья, интеллектуальная страна и государство-партнер. Эти 4 приоритета содержит программа социально-экономического развития на...

Сильные регионы, счастливая семья, интеллектуальная страна и государство-партнер.Белорусы продолжают обсуждать стратегические направления этого важного документа.Одна из базовых ценностей, которые обеспечивают гражданам ощущение экономической стабильности и безопасности, - это жилье. Так,Это одно из направлений в региональном развитии Беларуси на 2021-2025 годы. Важным пунктом в жилищной политике будет развитие городов-спутников и принцип обратной миграции населения в малые и средние города. При этом право на получение господдержки будет сохранено в обязательном порядке.Продолжится и возведение жилья. Здесь упор на индивидуальное строительство. В 2025 году планируется построить не менее 28 с половиной квадратных метров на человека.Доступность жилья планируют увеличить, наращивая объемы строительства арендного жилья. Средняя стоимость квадратного метра с господдержкой не превысит средней зарплаты по стране. Минстройархитектуры задумало также цифровизацию строительной отрасли. В этом году должен заработать государственный строительный портал.