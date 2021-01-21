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В Исторический вернули давно утерянные реликвии первого государственного музея Беларуси

21.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спустя более чем 70 лет специалисты собрали в одну коллекцию и отреставрировали более сотни символов еврейской культуры: от раритетов белорусских синагог до ритуальных деталей Хануки. Их фактически выкрали  во времена Великой Отечественной. Сейчас же большинство экспонатов вычислили через инвентарные номера в собрании Музея Великой Отечественной войны (туда вещи передавали после возвращения из Германии), а более двадцати деталей - в дар от частных коллекционеров. За два года каждому предмету заново создали "паспорт". 

Белорусские реликвии  в музее Израиля

Часть довоенного фонда находится и в музее Израиля. Оттуда прислали фото  амулета со штампами Белгосмузея и еще нескольких культовых вещей. После открытия границ планируют продолжить переговоры по возвращению реликвий. 

 
 
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Спустя более чем 70 лет специалисты собрали в одну коллекцию и отреставрировали более сотни символов еврейской культуры: от раритетов белорусских синагог до...
 
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