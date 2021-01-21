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Белорусские реликвии в музее Израиля

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Исторический вернули давно утерянные реликвии первого государственного музея Беларуси Спустя более чем 70 лет специалисты собрали в одну коллекцию и отреставрировали более сотни символов еврейской культуры: от раритетов белорусских синагог до...

Спустя более чем 70 лет специалисты собрали в одну коллекцию и отреставрировали более сотни символов еврейской культуры: от раритетов белорусских синагог до ритуальных деталей Хануки. Их фактически выкрали во времена Великой Отечественной. Сейчас же большинство экспонатов вычислили через инвентарные номера в собрании Музея Великой Отечественной войны (туда вещи передавали после возвращения из Германии), а более двадцати деталей - в дар от частных коллекционеров. За два года каждому предмету заново создали "паспорт".Часть довоенного фонда находится и в музее Израиля. Оттуда прислали фото амулета со штампами Белгосмузея и еще нескольких культовых вещей. После открытия границ планируют продолжить переговоры по возвращению реликвий.