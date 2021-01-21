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В Исторический вернули давно утерянные реликвии первого государственного музея Беларуси
21.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСпустя более чем 70 лет специалисты собрали в одну коллекцию и отреставрировали более сотни символов еврейской культуры: от раритетов белорусских синагог до ритуальных деталей Хануки. Их фактически выкрали во времена Великой Отечественной. Сейчас же большинство экспонатов вычислили через инвентарные номера в собрании Музея Великой Отечественной войны (туда вещи передавали после возвращения из Германии), а более двадцати деталей - в дар от частных коллекционеров. За два года каждому предмету заново создали "паспорт".
Белорусские реликвии в музее ИзраиляЧасть довоенного фонда находится и в музее Израиля. Оттуда прислали фото амулета со штампами Белгосмузея и еще нескольких культовых вещей. После открытия границ планируют продолжить переговоры по возвращению реликвий.
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Спустя более чем 70 лет специалисты собрали в одну коллекцию и отреставрировали более сотни символов еврейской культуры: от раритетов белорусских синагог до...
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