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Новая серия об Оршанском льнокомбинате после "Панорамы" в проекте "Один день"
21.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕго называют северным шелком и визитной карточкой Беларуси. Лен вот уже более 90 лет превращают в ткань на Оршанском льнокомбинате. О работе известного предприятия сегодня вечером расскажет авторский проект Белтелерадиокомпании
Новая серия об Оршанском льнокомбинате сразу
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Его называют северным шелком и визитной карточкой Беларуси. Лен вот уже более 90 лет превращают в ткань на Оршанском льнокомбинате. О работе известного предприятия...
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