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Счастье и благополучие семей во главе угла госполитики
21.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусский союз женщин провел первую акцию в рамках Года народного единства. Представительницы прекрасной половины собрались в Белом зале храма-памятника в честь Всех Святых. Первое "заседание" в этом году началось со спектакля детско-юношеского ансамбля народного эстрадного танца "Палесская зорачка". Коллектив с более чем 30-летней историей сменил не только несколько поколений артистов, но и преподавателей. Семейная постановка подчеркнула важность курса "Крепкая семья - стабильность государства". Именно эти ценности будут отстаивать представительницы союза на Всебелорусском народном собрании.
Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей: "Сейчас, конечно, условия созданы для рождения детей, для их воспитания у нас созданы такие хорошие условия, поэтому и количество семей растет, и количество детей увеличивается. Если говорить о многодетных семьях, то с каждым годом увеличивается их количество. Сейчас около 13 тыс. их в Минске и больше 112 уже по республике. Делается же очень много для многодетных семей. У нас сейчас дети стоят во главе угла нашего государства".
Роль партнерских отношений между государством и родителями, а также возможные способы дополнительной поддержки молодых семей также будет обсуждаться на масштабном форуме 11-12 февраля.
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Белорусский союз женщин провел первую акцию в рамках Года народного единства. Представительницы прекрасной половины собрались в Белом зале храма-памятника в...
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