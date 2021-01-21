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Счастье и благополучие семей во главе угла госполитики

21.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский союз женщин провел первую акцию в рамках Года народного единства. Представительницы прекрасной половины собрались в Белом зале храма-памятника в честь Всех Святых. Первое "заседание" в этом году началось со спектакля  детско-юношеского ансамбля народного эстрадного танца "Палесская зорачка". Коллектив с более чем 30-летней историей сменил не только несколько поколений артистов, но и преподавателей. Семейная постановка подчеркнула важность курса "Крепкая семья - стабильность государства". Именно эти ценности будут отстаивать представительницы союза на Всебелорусском народном собрании. 

Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей: "Сейчас, конечно, условия созданы для рождения детей, для их воспитания у нас созданы такие хорошие условия, поэтому и количество семей растет, и количество детей увеличивается. Если говорить о многодетных семьях, то с каждым годом увеличивается их количество. Сейчас около 13 тыс. их в Минске и больше 112 уже по республике.  Делается же очень много для многодетных семей. У нас сейчас дети стоят во главе угла нашего государства". 

Роль партнерских отношений между государством и родителями, а также возможные способы дополнительной  поддержки молодых семей также будет обсуждаться на масштабном форуме 11-12 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский союз женщин провел первую акцию в рамках Года народного единства. Представительницы прекрасной половины собрались в Белом зале храма-памятника в...
 
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