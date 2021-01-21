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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Счастье и благополучие семей во главе угла госполитики Белорусский союз женщин провел первую акцию в рамках Года народного единства. Представительницы прекрасной половины собрались в Белом зале храма-памятника в...

Белорусский союз женщин провел первую акцию в рамках Года народного единства. Представительницы прекрасной половины собрались в Белом зале храма-памятника в честь Всех Святых. Первое "заседание" в этом году началось со спектакля детско-юношеского ансамбля народного эстрадного танца "Палесская зорачка". Коллектив с более чем 30-летней историей сменил не только несколько поколений артистов, но и преподавателей. Семейная постановка подчеркнула важность курса "Крепкая семья - стабильность государства". Именно эти ценности будут отстаивать представительницы союза на Всебелорусском народном собрании.Роль партнерских отношений между государством и родителями, а также возможные способы дополнительной поддержки молодых семей также будет обсуждаться на масштабном форуме 11-12 февраля.