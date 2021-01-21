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В программе "Понятная политика. Плюс" разобрали детально проект документа на пятилетие
21.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтавка на интеллект, инновационные производства, выпуск востребованных товаров, повышение уровня образования. Главное - Беларусь остается приверженной своему курсу социально ориентированного государства.
Cоциальная безопасность и благополучие граждан - главные акценты программы до 2025 года. В предстоящем пятилетии задачи демографической политики останутся неизменными. Ставка на укрепление института семьи, поддержку многодетных, защиту материнства и детства.
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Ставка на интеллект, инновационные производства, выпуск востребованных товаров, повышение уровня образования. Главное - Беларусь остается приверженной своему...
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