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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В программе "Понятная политика. Плюс" разобрали детально проект документа на пятилетие Ставка на интеллект, инновационные производства, выпуск востребованных товаров, повышение уровня образования. Главное - Беларусь остается приверженной своему...

Ставка на интеллект, инновационные производства, выпуск востребованных товаров, повышение уровня образования. Главное - Беларусь остается приверженной своему курсу социально ориентированного государства.Проект на пятилетие - документ объемный, сложный, затрагивает все сферы жизни и отрасли экономики. А потому представляет собой большое поле для дискуссий и совместной работы правительства, депутатов, местной власти и представителей бизнеса.Cоциальная безопасность и благополучие граждан - главные акценты программы до 2025 года. В предстоящем пятилетии задачи демографической политики останутся неизменными. Ставка на укрепление института семьи, поддержку многодетных, защиту материнства и детства.