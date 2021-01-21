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В программе "Понятная политика. Плюс" разобрали детально проект документа на пятилетие

21.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ставка на интеллект, инновационные производства, выпуск востребованных товаров, повышение уровня образования. Главное - Беларусь остается приверженной своему курсу социально ориентированного государства. Все новации документа разобрали детально накануне в программе "Понятная политика. Плюс". Проект на пятилетие - документ объемный, сложный, затрагивает все сферы жизни и отрасли экономики. А потому представляет собой большое поле для дискуссий и совместной работы правительства, депутатов,  местной власти  и представителей бизнеса. 

Cоциальная безопасность и благополучие граждан - главные акценты программы до 2025 года. В предстоящем пятилетии задачи демографической политики останутся неизменными. Ставка на укрепление института семьи, поддержку многодетных, защиту материнства и детства. 

 
 
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Ставка на интеллект, инновационные производства, выпуск востребованных товаров, повышение уровня образования. Главное - Беларусь остается приверженной своему...
 
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