В Островце мужчину отправили в колонию за оскорбление Лукашенко и Караева в телеграм-чате

Источник материала: Tut.by

В Островце мужчину осудили за публичное оскорблении Президента Республики Беларусь (ч. 1 ст. 368 УК), а также публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей (ст. 369 УК).



Изображение: freestocks / unsplash.com

Как следует из приговора суда, мужчина 1 сентября 2020 года разместил в адрес Лукашенко в одном из телеграм-каналов «неприличный по форме и унизительный по направленности текстовый комментарий, противоречащий общечеловеческой морали, установленным правилам общения между людьми, содержащий нецензурные слова».

А 28 октября 2020 года он же, комментируя обращение находящегося при исполнении служебных обязанностей министра внутренних дел генерал-майора милиции Караева, написал в чате «неприличные по форме и унизительные по направленности текстовые комментарии, противоречащие общечеловеческой морали и установленным правилам общения между людьми, содержащие нецензурные слова».

Обвиняемый вину признал полностью.

По совокупности ему назначили 1 год 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Белорусские — и не только — правозащитники считают, что статья 368 Уголовного кодекса об оскорблении президента, как и несколько других, относится к так называемым диффамационным статьям.

Международные организации по правам человека рассматривают диффамацию в контексте права на выражение мнения и права на свободу слова. Декриминализация диффамационных правонарушений является стандартом, сформулированным и обоснованным в решениях ряда международных организаций.

Международное сообщество при поддержке правозащитной организации Article 19 в 1995 году приняло Йоханнесбургские принципы. Они предназначены для усиления статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно которому каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений.

Согласно седьмому принципу, никто не может быть наказан за критику или оскорбление нации, государства или его символов, правительства, государственных ведомств или государственных и общественных деятелей, если только эта критика или оскорбление не направлены на подстрекательство к насильственным действиям или же могут повлечь такие действия.