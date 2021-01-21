ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Из-за экстренного ремонта теплосетей не будут работать школа и детский сад на Ольшевского

21.01.2021 15:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Из-за экстренного ремонта тепловых сетей в пятницу 22 января не будут работать школа и ясли-сад по улице Ольшевского. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».

Планируется, что 22 января в средней школе № 81 и детском саду № 411 временно отключат горячую воду и отопление. Это все из-за аварийной ситуации на наружных сетях теплоснабжения. Мингорисполком ссылается в своей информации на «Минские тепловые сети»

Школа и детский сад расположены по улице Ольшевского, 70 и 74а.

Школьные занятия перенесут с пятницы 22 января на субботу 23 января.

Дежурные группы в пятницу организуют в школах и детском саду поблизости:

  • для учеников 81-й школы будут работать дежурные группы в школе № 128 на улице Ольшевского, 59;
  • воспитанников 411-го детсада ждут в яслях-саду № 401 на Лынькова, 23е.

В местах, где дети будут находиться временно, будет горячее питание.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за экстренного ремонта тепловых сетей в пятницу 22 января не будут работать школа и ясли-сад по улице Ольшевского. Об этом сообщает телеграм-канал...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле коммунальники предупреждают людей, что они больше не будут получать бумажные жировки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by