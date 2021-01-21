|
Из-за экстренного ремонта теплосетей не будут работать школа и детский сад на Ольшевского
21.01.2021 15:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за экстренного ремонта тепловых сетей в пятницу 22 января не будут работать школа и ясли-сад по улице Ольшевского. Об этом
Планируется, что 22 января в средней школе № 81 и детском саду № 411 временно отключат горячую воду и отопление. Это все из-за аварийной ситуации на наружных сетях теплоснабжения. Мингорисполком ссылается в своей информации на «Минские тепловые сети»
Школа и детский сад расположены по улице Ольшевского, 70 и 74а.
Школьные занятия перенесут с пятницы 22 января на субботу 23 января.
Дежурные группы в пятницу организуют в школах и детском саду поблизости:
В местах, где дети будут находиться временно, будет горячее питание.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за экстренного ремонта тепловых сетей в пятницу 22 января не будут работать школа и ясли-сад по улице Ольшевского. Об этом сообщает телеграм-канал...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)