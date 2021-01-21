Из-за экстренного ремонта теплосетей не будут работать школа и детский сад на Ольшевского

Источник материала: Tut.by

Из-за экстренного ремонта тепловых сетей в пятницу 22 января не будут работать школа и ясли-сад по улице Ольшевского. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».

Планируется, что 22 января в средней школе № 81 и детском саду № 411 временно отключат горячую воду и отопление. Это все из-за аварийной ситуации на наружных сетях теплоснабжения. Мингорисполком ссылается в своей информации на «Минские тепловые сети»

Школа и детский сад расположены по улице Ольшевского, 70 и 74а.

Школьные занятия перенесут с пятницы 22 января на субботу 23 января.

Дежурные группы в пятницу организуют в школах и детском саду поблизости:

для учеников 81-й школы будут работать дежурные группы в школе № 128 на улице Ольшевского, 59;

воспитанников 411-го детсада ждут в яслях-саду № 401 на Лынькова, 23е.

В местах, где дети будут находиться временно, будет горячее питание.