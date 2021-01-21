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В Гомеле коммунальники предупреждают людей, что они больше не будут получать бумажные жировки

21.01.2021 15:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельчанам вместе с январскими бумажными жировками стали приходить извещения о том, что они получают их в последний раз. «Сильные новости» узнали, почему.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В квитанциях сообщается, что с января будет прекращена рассылка извещений о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы пользования за жилые помещения на бумажных носителях. Все желающие получать электронные квитанции должны обратится в расчетно-справочный центр (РСЦ) по месту жительства с соответствующим заявлением в любой форме.

Тем же, у кого нет возможности получать электронные «жировки» и кто хочет видеть их классический вариант на бумажном листке, также необходимо обратиться в РСЦ с письменным или устным заявлением.


Те, кто не подадут заявлений ни на электронные, ни на бумажные извещения, не будут получать никаких. И ничего страшного, уверены в ЖКХ: вся информация о платежах имеется в базе ЕРИП, а она доступна в интернет-банкинге, почтовых отделениях, банках и инфокиосках.

 — Мы отказываемся от бумаги прежде его из соображений экономии, но не столько средств ЖКХ, сколько — природных ресурсов, — пояснила руководитель РСЦ Ольга Ткачева. — Сегодня в Гомеле около 180 тысяч плательщиков, по нашим данным, в бумажных извещениях действительно нуждается 2−3 тысячи из них. Для людей старшего возраста и тех, кто не хочет пользоваться электронными извещениями, мы будем рассылать бумажные. Для этого они должны специально обратиться к нам, мы составим адресную базу.

 
Теги: Гомель
 
 
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В жировках сообщается, что с января будет прекращена рассылка извещений о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы пользования за жилые помещения на...
 
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