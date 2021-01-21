Генпрокуратура передала дело Бабарико в Верховный суд

Уголовное дело против бывшего председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктора Бабарико и шести топ-менеджеров банка передано из Генпрокуратуры в Верховный суд. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.

Бабарико и шести его бывшим заместителям инкриминировано получение взятки группой лиц в особо крупном размере. Также экс-глава Белгазпромбанка обвиняется в легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере.

Правоохранители обвинят совладельца и руководителя ООО «Активлизинг» в даче взятки на сумму не менее $ 2 млн 476 тыс. бывшему руководству банка.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что Бабарико создал из числа своих заместителей группу для систематического получения взяток:

«Данная группа в период с 01.01.2004 по 11.06.2020, действуя в интересах ООО «Марконстрой», ООО «Приватлизинг» (ранее – ООО «Агентство по торговле в рассрочку»), ООО «Системы обработки информации», ООО «Правовой диалог» (ранее – ООО «Белторгтехнологии») и ООО «Активлизинг», незаконно получала от представителей названных коммерческих организаций денежные средства на сумму не менее 30 млн 491 тыс. рублей».

Сотрудники прокуратуры заявляют, что благодаря этим взяткам управляющие Белгазпромбанка благоприятно для дающих материальные ценности решали вопросы, входящих в их компетенцию.

Говорится, что за незаконно полученные деньги Бабарико приобрел 2 капитальных строения на сумму более 1 млн рублей в период с 10 ноября по 27 декабря 2018 года.

В расследовании поспособствовали сведения из Республики Кипр, какие именно – не уточняется.

Все, кроме Бабарико, свою вину признали.

Напомним, бывший глава банка Виктор Бабарико баллотировался на президентских выборах 9 августа и был основным оппонентом Александра Лукашенко. Однако ЦИК не зарегистрировал его.

18 июня стало известно, что Виктора Бабарико и его сына задержали . Перед этим у них дома и в банке прошли обыски , на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына.

Исполняющей обязанности банка некоторое время была Надежда Ермакова (экс-глава Нацбанка), с 18 января она назначена председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» решением совета директоров от 15 января.