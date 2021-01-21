Жителя Минского района оштрафовали на 30 базовых за красно-белые жалюзи

Источник материала: Tut.by

Житель Минского района получил штраф за бело-красно-белые жалюзи на окне — 30 базовых. Суд посчитал, что это был несанкционированный пикет.





30 базовых за красно-белые жалюзи

Осенью 2020-го Сергей Мельянец из деревни Прилесье Минского района повесил на окна бело-красно-белые жалюзи. В середине декабря милиционер посчитал вывешенное в окнах бело-красно-белыми флагами и составил протокол по ч.1 ст. 23.34 КоАП — за одиночный пикет без разрешения Минского райисполкома. В бумаге указано, что так житель деревни Прилесье «публично выразил свои общественно-политические настроения».

В суде Минского района дело Сергея Мельянца рассматривал судья Шевцов. Сегодня он озвучил решение: штраф в размере 30 базовых величин (870 рублей).

Напомним, на первом заседании Мельянец объяснял:

— Это жалюзи, которые я повесил в конце августа у себя в спальне. По причине того, что мне нравятся эти цвета и они отражают мое христианское мировоззрение. Белый цвет символизирует святость, которые мы, верующие люди, получаем благодаря пролитой Иисусом Христом на кресте крови за наши грехи.

У Мельянца — высшее духовное образование, он протестант-баптист, у мужчины семеро детей.

Что раньше чиновники отвечали насчет цвета жалюзи и «пикета» на балконе?



Так выглядели жалюзи изнутри. Фото: Сергей Мельянец

Адвокат Михаил Боднарчук просил суд прекратить дело об административном правонарушении, так как само правонарушение отсутствует.

Помимо прочего, сторона защиты ссылалась в суде на ответы чиновников, которые приходили белорусам в похожих ситуациях.

Например, один минчанин еще в августе писал в администрацию Московского района столицы. Он просил ответить на вопросы: «Каким документом руководствоваться при выборе сочетания цветов и оттенков в планируемых к монтажу горизонтальных жалюзи на внутренней поверхности окон, расположенных в квартире? И чем руководствоваться при развешивании белья на лоджии для последующей просушки, чтобы не получить штраф?».

Администрация района отвечала так: «Разъясняем, что необходимость размещения штор (занавесок, жалюзи, рулонных штор) в квартире определяется собственником в зависимости от его предпочтений. В свою очередь, указанные элементы интерьера не должны влиять на общее восприятие здания в целом».

В Витебске в начале октября суд наказал горожан за «пикетирование в общественном месте», на лоджии собственной квартиры. Муж получил предупреждение, жена — штраф. Витеблянка написала в администрацию района запрос, можно ли проводить на балконе «массовые мероприятия». И местные чиновники ответили, что лоджия «не относится к общественному месту», а значит, не подпадает под действие Закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Соответственно, разрешение местной власти на проведение «массовых мероприятий» на лоджии не требуется.