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Жителя Минского района оштрафовали на 30 базовых за красно-белые жалюзи
21.01.2021 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Минского района получил штраф за бело-красно-белые жалюзи на окне — 30 базовых. Суд посчитал, что это был несанкционированный пикет.
30 базовых за красно-белые жалюзи
Осенью 2020-го Сергей Мельянец из деревни Прилесье Минского района повесил на окна бело-красно-белые жалюзи. В середине декабря милиционер посчитал вывешенное в окнах бело-красно-белыми флагами и составил протокол по ч.1 ст. 23.34 КоАП — за одиночный пикет без разрешения Минского райисполкома. В бумаге указано, что так житель деревни Прилесье «публично выразил свои общественно-политические настроения».
В суде Минского района дело Сергея Мельянца рассматривал судья Шевцов. Сегодня он озвучил решение: штраф в размере 30 базовых величин (870 рублей).
Напомним, на
— Это жалюзи, которые я повесил в конце августа у себя в спальне. По причине того, что мне нравятся эти цвета и они отражают мое христианское мировоззрение. Белый цвет символизирует святость, которые мы, верующие люди, получаем благодаря пролитой Иисусом Христом на кресте крови за наши грехи.
У Мельянца — высшее духовное образование, он протестант-баптист, у мужчины семеро детей.
Что раньше чиновники отвечали насчет цвета жалюзи и «пикета» на балконе?
Адвокат Михаил Боднарчук просил суд прекратить дело об административном правонарушении, так как само правонарушение отсутствует.
Помимо прочего, сторона защиты ссылалась в суде на ответы чиновников, которые приходили белорусам в похожих ситуациях.
Например, один минчанин еще в августе писал в администрацию Московского района столицы. Он просил ответить на вопросы: «Каким документом руководствоваться при выборе сочетания цветов и оттенков в планируемых к монтажу горизонтальных жалюзи на внутренней поверхности окон, расположенных в квартире? И чем руководствоваться при развешивании белья на лоджии для последующей просушки, чтобы не получить штраф?».
Администрация района отвечала так: «Разъясняем, что необходимость размещения штор (занавесок, жалюзи, рулонных штор) в квартире определяется собственником в зависимости от его предпочтений. В свою очередь, указанные элементы интерьера не должны влиять на общее восприятие здания в целом».
В Витебске в начале октября суд
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Житель Минского района получил штраф за бело-красно-белые жалюзи на окне - 30 базовых. Суд посчитал, что это был несанкционированный пикет.
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