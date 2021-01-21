Политзаключенного Юрия Савицкого освободили, но до вступления приговора в силу. Он получил три года «химии»

Источник материала: Tut.by

Политзаключенный, член инициативной группы Виктора Бабарико Юрий Савицкий получил три года так называемой химии с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Вердикт сегодня вынес судья Октябрьского района Александр Руденко, сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото: spring96.org

Директора станции шиномонтажа Юрия Савицкого задержали 10 августа. На первом судебном заседании , которое прошло 6 января, он рассказал, что за ним пришли на работу шесть человек, при задержании сильно избили.

— В автозак закинули как кусок мяса. Угрожали, что если буду жаловаться и требовать врача, то мне пришьют сопротивление при задержании.

О том, как жена Катя искала Юрия по изоляторам и РУВД, как узнала, что муж избит, от его сокамерника и как создавала и продавала раскраски, чтобы оплатить услуги адвоката, — читайте ТУТ .

Сначала завели уголовное дело по ст. 293 (Массовые беспорядки, которые сопровождались погромами, поджогами, уничтожением собственности либо вооруженным сопротивлением представителю власти), но потом переквалифицировали на ст. 342 (Групповые действия, которые грубо нарушают общественный порядок) УК РБ.

Савицкого обвинили в том, что он «присоединился к группе граждан, которые грубо нарушили общественный порядок, оказывал очевидное неподчинение сотрудникам милиции, перекрывал проезжую часть, блокировал проезд транспорта, нарушал действующее законодательство о массовых мероприятиях».

На суде Савицкий признал, что участвовал в акции протеста, выкрикивал лозунги, но заявил, что движение транспорта не блокировал и в «массовых беспорядках не участвовал».

Выслушав показания свидетелей, судья принял решение приговорить Юрия Савицкого к трем годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, как и просил прокурор.

Савицкий был освобожден в зале суда под подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

— Вы говорите, это первый шаг к победе? Наша возьмет, обязательно, — сказал Юрий в первые минуты выхода на свободу.