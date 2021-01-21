ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политзаключенного Юрия Савицкого освободили, но до вступления приговора в силу. Он получил три года «химии»

21.01.2021 16:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Политзаключенный, член инициативной группы Виктора Бабарико Юрий Савицкий получил три года так называемой химии с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Вердикт сегодня вынес судья Октябрьского района Александр Руденко, сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».


Фото: spring96.org

Директора станции шиномонтажа Юрия Савицкого задержали 10 августа. На первом судебном заседании, которое прошло 6 января, он рассказал, что за ним пришли на работу шесть человек, при задержании сильно избили.

— В автозак закинули как кусок мяса. Угрожали, что если буду жаловаться и требовать врача, то мне пришьют сопротивление при задержании.

О том, как жена Катя искала Юрия по изоляторам и РУВД, как узнала, что муж избит, от его сокамерника и как создавала и продавала раскраски, чтобы оплатить услуги адвоката, — читайте ТУТ.

Сначала завели уголовное дело по ст. 293 (Массовые беспорядки, которые сопровождались погромами, поджогами, уничтожением собственности либо вооруженным сопротивлением представителю власти), но потом переквалифицировали на ст. 342 (Групповые действия, которые грубо нарушают общественный порядок) УК РБ.

Савицкого обвинили в том, что он «присоединился к группе граждан, которые грубо нарушили общественный порядок, оказывал очевидное неподчинение сотрудникам милиции, перекрывал проезжую часть, блокировал проезд транспорта, нарушал действующее законодательство о массовых мероприятиях».

На суде Савицкий признал, что участвовал в акции протеста, выкрикивал лозунги, но заявил, что движение транспорта не блокировал и в «массовых беспорядках не участвовал».

Выслушав показания свидетелей, судья принял решение приговорить Юрия Савицкого к трем годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, как и просил прокурор.

Савицкий был освобожден в зале суда под подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

 

— Вы говорите, это первый шаг к победе? Наша возьмет, обязательно, — сказал Юрий в первые минуты выхода на свободу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директора станции шиномонтажа Юрия Савицкого задержали 10 августа. На первом судебном заседании, которое прошло 6 января, он рассказал, что за ним пришли на работу...
 
Новости дня
Новости общества
 
Генпрокуратура передала дело Бабарико в Верховный суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by