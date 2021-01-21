В Минске работают более 50 катков и 13 лыжероллерных трасс

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Места, оборудованные в каждом районе Минска для зимних развлечений, продолжают работать для посетителей. А это более 50 открытых катков и хоккейных коробок, а также 13 лыжероллерных трасс. На работу последних, кстати, оттепель не повлияет. Искусственный снег - своеобразная подушка безопасности. В Веснянке, например, готова лыжная дистанция более чем в 2,5 километра. А в Лошицком усадебно-парковом комплексе на выбор сразу три лыжни разной протяженности. Также популярностью у минчан пользуется трасса на улице Ваупшасова. Кстати, недавно там появилось стрельбище, есть тренажеры и пункт проката. А скоро откроется еще одно место для активного отдыха - в парке 900-летия Минска.

Любителей зимних маршрутов можно встретить также в парках "Курасовщина" и "Дружбы народов", в лесопарке "Медвежино", а также по улицам Тикоцкого и Рафиева. Общая протяженность лыжероллерных трасс в столице - более 25 километров.