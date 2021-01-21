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Из-за резкого потепления на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности

21.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минус сменился на плюс. Морозы отступили. Из-за резкого потепления на сегодня даже объявлен оранжевый уровень опасности. Днем максимальная температура воздуха - 4 градуса тепла. Ночью по области ожидается от 0 до + 1. В ночные и утренние часы возможен гололед. В связи с оттепелью, спасатели напоминают: надо обращать внимание на крыши домов - возможно падение снега и сосулек. Водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

 
 
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Минус сменился на плюс. Морозы отступили. Из-за резкого потепления на сегодня даже объявлен оранжевый уровень опасности. Днем максимальная температура воздуха - 4...
 
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