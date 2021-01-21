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В Минске новые методы контроля скорости
21.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новые методы контроля скорости. ГАИ Минска в эти дни патрулирует оживленные городские участки дорог с применением скрытого и смешанного контроля. Для более эффективного выявления нарушителей используют автомобили гражданские без специальной окраски и маячков. Нарушения фиксируют с помощью радара и останавливают водителя для разговора.
ГАИ столицы в этом году продолжит оптимизацию улично-дорожной сети. На некоторых участках дорог добавят освещения, закроют несколько левых поворотов для уменьшения аварийности и продолжат устанавливать камеры автоматического контроля скорости.
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Новые методы контроля скорости. ГАИ Минска в эти дни патрулирует оживленные городские участки дорог с применением скрытого и смешанного контроля. Для более...
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