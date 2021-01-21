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Данные Минздрава на 21 января
21.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По данным Минздрава Беларуси, за сутки зарегистрированы 1 804 пациента с COVID-19, выписаны 2 378 человек. Всего в стране проведено более 4 миллионов 310 тысяч тестов.
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По данным Минздрава Беларуси, за сутки зарегистрированы 1 804 пациента с COVID-19, выписаны 2 378 человек. Всего в стране проведено более 4 миллионов 310 тысяч тестов.
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