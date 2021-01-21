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В Витебском регионе задержаны два человека за оскорбления милиционеров
21.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Витебском регионе задержаны два человека за оскорбления милиционеров, еще один получил предупреждение за экстремизм. По информации МВД, в телеграм-канале 20-летний электрик опубликовал комментарий с угрозами в адрес силовика. Когда же его задержали, пояснил, что неудачно пошутил. Уголовная ответственность за оскорбление представителя власти грозит и 21-летней девушке. В соцсети она негативно высказалась в адрес правоохранителя.
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В Витебском регионе задержаны два человека за оскорбления милиционеров, еще один получил предупреждение за экстремизм. По информации МВД, в телеграм-канале...
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