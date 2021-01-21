А. Савиных: Содержание демократии выхолащивается

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Неоднозначные выборы, противоречивая инаугурация и двойные стандарты. Все это реалии последних месяцев Соединенных Штатов, постоянно аппелирующих к таким понятиям, как свобода слова или справедливость. Реальная же ценность для "рупоров демократии" - это рыночная война и прибыль. Таким мнением поделился председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Классический пример - это, по сути, диффамация. Руководители вот этих сетевых каналов по большому счету не интересуются такими материями, как свобода слова, справедливость, равенство и так далее. Для них есть два главных, скажем так, момента - это доля рынка, которую они могут захватить и удерживать, и прибыль, которую они с этой доли рынка могут получить. И второй момент интересный. Они, конечно же, готовы обслуживать интересы политических сил, которые оплачивают эти услуги. Кстати, очень многие исследователи говорят, что демократия переместилась в постдемократию. Это значит, что внешние демократические процедуры сохраняются, а содержание демократии выхолащивается. И демократия превращается в такую шоукратию. Что мы, собственно говоря, сейчас и видим в США".

Чтобы выстоять, США нужно постоянно демонстрировать свою силу на мировой арене и диктовать позицию другим странам, но маскировать агрессивный подход им приходится под "защиту прав человека" - настоящее политическое лицемерие, считает Андрей Савиных.