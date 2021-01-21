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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У каждого белоруса появится личный электронный кабинет Белорусам обещают личные электронные кабинеты. Причем, каждому. Услуга, однако, несколько запаздывает: открыть такие личные приемные с нового года не получилось....

Белорусам обещают личные электронные кабинеты. Причем, каждому. Услуга, однако, несколько запаздывает: открыть такие личные приемные с нового года не получилось. Все должно быть урегулировано законодательно - в связке в ID-картами. Закон, обещают, уже на подходе.Электронный кабинет - это составляющая электронного правительства. Простой и, что важно, оперативный способ получения государственных услуг и административных процедур в электронном виде. Т. е., не выходя из дома, можно будет, например, встать на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий или получить сведения о правах (или их ограничении) на капитальные строения. Со временем порядок чисел в контексте оказания госуслуг станет трехзначным. Что удобно: обращаться куда-либо за открытием личного кабинета не придется. Он появится у каждого автоматически. А вот как и где его найти? И насколько это безопасно? РасскажетУже в ближайшее время белорусы, не выходя из дома, смогут стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, вернуть излишне уплаченные таможенные пошлины или получить другую важную информацию. Использование личного электронного кабинета позволит прежде всего исключить бумажную волокиту, а главное - сэкономить время.Для белорусов автоматизированные системы для получения административных процедур не в новинку. Те, кто уже имеет личный кабинет на портале электронных услуг, смогли оценить оперативность и многофункциональность подобного сервиса. Система включает в себя множество услуг и административных процедур, и число их постоянно растет.Посетить личный электронный кабинет сможет только его владелец. Для этого предстоит авторизоваться на едином портале электронных услуг в личном кабинете с помощью ID-карты. Личная информация каждого пользователя будет надежно защищена, для этого как раз и используется специальная технология шифрования каналов данных.Получить возможность создания личного кабинета можно и без электронного паспорта. Для этого нужно обратиться в любой регистрационный центр. Это 45 точек по всей Беларуси. Планируется, что до 2024 года на подобную платформу переведут и другие электронные сервисы.