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У каждого белоруса появится личный электронный кабинет

21.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусам обещают личные электронные кабинеты. Причем, каждому. Услуга, однако, несколько запаздывает: открыть такие личные приемные с нового года не получилось. Все должно быть урегулировано законодательно  - в связке в ID-картами. Закон, обещают, уже на подходе.

Электронный кабинет - это составляющая электронного правительства. Простой и, что важно, оперативный способ  получения государственных услуг и административных процедур в электронном виде. Т. е., не выходя из дома, можно будет, например, встать на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий или получить сведения о правах (или их ограничении) на капитальные строения. Со временем порядок чисел в контексте оказания госуслуг станет трехзначным. Что удобно: обращаться куда-либо за открытием личного кабинета  не придется. Он появится у каждого автоматически. А вот как и где его найти? И насколько это безопасно? Расскажет Алина Лаппо.   

Уже в ближайшее время белорусы, не выходя из дома, смогут стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, вернуть излишне уплаченные таможенные пошлины или получить другую важную информацию. Использование личного электронного кабинета позволит прежде всего исключить бумажную волокиту, а главное - сэкономить время. 

Для белорусов автоматизированные системы для получения административных процедур не в новинку. Те, кто уже имеет личный кабинет на портале электронных услуг, смогли оценить оперативность и многофункциональность подобного сервиса. Система включает в себя множество услуг и  административных процедур, и число их постоянно растет.

Посетить личный электронный кабинет сможет только его владелец. Для этого предстоит авторизоваться на едином портале электронных услуг в личном кабинете с помощью ID-карты. Личная информация каждого пользователя будет надежно защищена, для этого как раз и используется специальная технология шифрования каналов данных. 

Получить возможность создания личного кабинета можно и без электронного паспорта. Для этого нужно обратиться в любой регистрационный центр. Это 45 точек по всей Беларуси.  Планируется, что до 2024 года на подобную платформу переведут и другие электронные сервисы. 
 
 
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Белорусам обещают личные электронные кабинеты. Причем, каждому. Услуга, однако, несколько запаздывает: открыть такие личные приемные с нового года не получилось....
 
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