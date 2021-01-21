ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Верховный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико

21.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Как сообщает Генпрокуратура, ему инкриминированы получение взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализация средств, полученных преступным путем. В ходе расследования установлено, что Бабарико, будучи председателем банка, создал из числа своих заместителей эту группу. Кстати, шесть бывших заместителей Бабарико также обвиняют в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. В свою очередь, по данным следствия, на счету совладельца  и руководителя компании "Активлизинг" дача взятки на более чем 2 млн долларов. 

Анжелика Курчак, начальник отдела информации Генеральной прокуратуры Беларуси: "Эта группа с начала 2004 по середину июня 2020 года незаконно получала от представителей коммерческих структур взятки в сумме не менее 30 с половиной миллионов рублей исключительно в связи с занимаемым должностным положением за выполнение определенных действий и благоприятное решение вопросов по выдаче кредитных ресурсов банка. Виктору Бабарико вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в столице в целях легализации средств, полученных преступным путем. Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали полностью".

Проверка на причастность к коррупции топ-менеджмента Белгазпромбанка началась еще в 2018 году

Из материалов дела следует, что в 2018 году правоохранительные органы начали проверять должностных лиц Белгазпромбанка на причастность к коррупционным преступлениям. Раскрытию преступных финансовых операций среди прочего способствовали  и полученные сведения из Кипра. Это был ответ на просьбу об оказании правовой помощи по уголовному делу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает Генпрокуратура, ему инкриминированы получение взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализация средств, полученных...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ю. Дудкин: США для Украины - абсолютное зло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by