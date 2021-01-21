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Проверка на причастность к коррупции топ-менеджмента Белгазпромбанка началась еще в 2018 году

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Верховный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико Как сообщает Генпрокуратура, ему инкриминированы получение взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализация средств, полученных...

Как сообщает Генпрокуратура, ему инкриминированы получение взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализация средств, полученных преступным путем. В ходе расследования установлено, что Бабарико, будучи председателем банка, создал из числа своих заместителей эту группу. Кстати, шесть бывших заместителей Бабарико также обвиняют в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. В свою очередь, по данным следствия, на счету совладельца и руководителя компании "Активлизинг" дача взятки на более чем 2 млн долларов.Из материалов дела следует, что в 2018 году правоохранительные органы начали проверять должностных лиц Белгазпромбанка на причастность к коррупционным преступлениям. Раскрытию преступных финансовых операций среди прочего способствовали и полученные сведения из Кипра. Это был ответ на просьбу об оказании правовой помощи по уголовному делу.