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Экс-посла России в Беларуси Бабича перевели на новую работу
21.01.2021 17:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич переведен на новую работу – он стал заместителем руководителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
© Sputnik / Виктор Толочко
До настоящего времени экс-дипломат трудился на должности
"Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству", – говорится в документе.
Другим указом, датированным 21 января, российский президент присвоил Бабичу воинское звание генерал-майора.
Напомним, Михаил Бабич поработал послом РФ в Минске меньше года, после чего Путин освободил его от должности, а на пост руководителя дипведомства назначил сенатора Дмитрия Мезенцева. Как поясняли тогда в Кремле, в Москве остались
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Указом, датированным 21 января, российский президент присвоил Бабичу воинское звание генерал-майора.
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