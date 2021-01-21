Экс-посла России в Беларуси Бабича перевели на новую работу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич переведен на новую работу – он стал заместителем руководителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

До настоящего времени экс-дипломат трудился на должности первого замглавы Министерства экономического развития России.

"Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству", – говорится в документе.

Другим указом, датированным 21 января, российский президент присвоил Бабичу воинское звание генерал-майора.

Напомним, Михаил Бабич поработал послом РФ в Минске меньше года, после чего Путин освободил его от должности, а на пост руководителя дипведомства назначил сенатора Дмитрия Мезенцева. Как поясняли тогда в Кремле, в Москве остались довольны работой Бабича, его возвращение стало кадровым решением, "которое принимается в соответствии с целесообразностью".

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