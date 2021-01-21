|
«Перевернуть страницу нельзя, психика так не работает». Психиатр, отсидевший сутки, о том, что мы переживаем
21.01.2021 18:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сергей Попов — врач-психиатр, психотерапевт, кандидат Международной психоаналитической ассоциации. 7 ноября, когда в Минске возле 1-й больницы
— Суд назначил мне 15 суток, и я успел побывать в изоляторах на Окрестина, в Жодино и Могилеве. Люди вокруг все время ротировались и по-разному переживали заключение, но прежде чем говорить об их и моих реакциях, начну с факторов, которые за решеткой являются травматогенными.
Первое — чувство безвременья и неопределенности. До суда ты не знаешь своей судьбы, и никто ничего тебе не говорит. К тому же, у тебя нет часов. В Жодино, например, где свет никогда не выключался, а окно было сильно зарешечено, мы ориентировались лишь по завтраку, обеду и ужину. Все это плохо переносится психикой и порождает ощущение собственного несуществования в мире. Мысли останавливаются (ты не думаешь, что тебе нужно куда-то прийти, что-то сделать…). К тому же тебе некуда себя деть, от этого возникает тревога, появляются фантазии и ощущение, что тебя все забудут. Это и есть тревога собственного исчезновения.
Второе — за решеткой человек лишается отзеркаливания себя, своей идентичности со стороны других. Что это значит? В процессе жизни, когда мы общаемся с разными людьми, они своими реакциями на нас показывают, какие мы (как я выгляжу, как себя презентую, что я значу, кто я). В заключении это пропадает, потому что связи со значимыми людьми разрываются. За решеткой место значимых людей занимают охранники, от которых ты становишься практически абсолютно зависим. В итоге у заключенного могут появиться внутренние сомнения: действительно ли я хороший? действительно ли я чего-то стою?, может, я и правда виноват?
Если у человека устойчивая идентичность, то есть крепкий внутренний стержень, понимание, что он профессионал, то ему легче. Если же он еще не нашел себя, тогда он оказывается в большой внутренней растерянности. В этом случае он может бессознательно принимать сторону субъекта, от которого зависит, даже если тот явно агрессивен. Проявляется стокгольмским синдромом, когда жертва начинает видеть себя союзником своего агрессора или даже видеть в нем покровителя.
— Но ведь заключенный общается не только с охраной, но и с сокамерниками.
— Это важно, и это снижает риск того, что произошедшее станет для человека тяжелым травматическим событием, но также зависит от того, кто рядом. Очень важно, чтобы люди в камере говорили о своей деятельности, ценностях, взглядах. В моих камерах те, кто мог так открыто и со страстью о себе рассказать, сохраняли свою витальность — состояние и понимание, что какие бы ни были условия сейчас, я это проживу и продолжу заниматься своими привычными делами, я — это я и останусь собой. Те же, кто меньше участвовал в разговорах, с течением времени становились более закрытыми, депрессивными, порой отказывались от еды и от общения.
— А что происходит с теми, кто, оказавшись, допустим в ИВС, пережил насилие?
— Мне пока не приходилось плотно разговаривать с такими людьми, но очевидно — это очень травматическое событие. Данная ситуация расшатывает базовую потребность человека — потребность в безопасности. В последующем это будет продуцировать тревогу. Возможно, достаточно сильную: человек начинает бояться вести активную жизнь в любой ее форме, ведь так он попадет в опасность, в состояние беззащитности и беспомощности. В итоге у кого-то это может вылиться в тревожное расстройство (невроз), или посттравматическое стрессовое расстройство.
— Как реагируют на ситуацию люди, которые не поддерживают протест и оказались в автозаке случайно. Например, по дороге в магазин?
— Одни еще больше укрепят уверенность, что те, кто выходит на марши, — плохие: «Из-за вас я тоже пострадал». Вторые увидит ситуацию под другим углом. Мне кажется, часть охранников, когда смотрят на тех, кто попадает по политическим статьям, начинают меняться. Ведь очевидно, что им приходится работать с теми людьми, которые ведут себя спокойно, интеллигентно и культурно, не проявляя признаков поведения насилия, к ним не нужно применять жестких методов контроля.
«В какой-то степени наше общество давно травмировано»
По словам Сергея Попова, людей, которые сейчас обращаются к специалистам, значительно увеличилось. Большое количество тех, кто ни в чем не участвовал, — их беспокоит чувство вины и тревоги. Много родных и близких участников акций и сами участники.
— Значит ли, что все наше общество травмировано?
— В какой-то степени наше общество давно травмировано. Я не говорю в политическом контексте, а в плане общественного сознания, когда общество — это как живой организм. За XX век мы пережили революции, две войны, репрессии 1937-го, развал Союза. Практически никто из нас ничего из этого не прорабатывал, как например, было в Германии с денацификацией. Мое мнение, то, что происходит сейчас, это своего рода столкновение нового и старого — советского, то есть дают о себе знать непроработанные травмы. Военная риторика, которая теперь у нас активно транслируется, это пример непроработанных травматических последствий Великой Отечественной войны.
— Но ведь есть же люди (я не говорю о тех, кто живет где-то на хуторе вне новостей), которые даже в Минске продолжают жить, словно ничего не происходит.
— У каждого свое жизненное пространство. Можно предположить, что есть те, у кого оно не пересекается с происходящими событиями. Хотя еще Фрейд говорил: психика представляет собой айсберг — большая часть которого (то есть бессознательные процессы) под водой, и только верхушка — это то, что мы осознаем. Возможно, эти люди просто пока не осознают, что с ними что-то происходит.
— А что происходит с родными задержанных?
— Они переживают те же крайне сильные чувства, что и те, кто был задержан или пострадал. Плюс у них добавляется большой страх потери.
— Есть немало историй, когда близкие задержанного, которые до ареста его поддерживали, после начинают винить.
— Многое зависит от степени эмоциональной зависимости друг от друга. Чем она больше, тем сильнее затем будет чувство потери, злость и обвинение. Тут хороший пример отношений между сыном и отцом, который ушел на фронт и погиб. С одной стороны, ребенок любит отца, с другой злится, что тот выбрал борьбу, а не семью. Понадобится много времени, чтобы ребенок проработал и понял: папа не мог иначе. Кстати, тут есть и другой момент. Например, отец остался дома. Не факт, что в последующем ребенок бы у него не спросил: «Почему все пошли, а ты нет? Ты трус?»
— Раз вы заговорили про родителей и детей. Как можно объяснить ситуации, где, например, родители — сторонники действующей власти, вызывают милицию на детей, которые вешают на окна БЧБ-тюль?
— Думаю, тут у них изначально была какая-то конфликтная ситуация, в которою вплелось новое политическое отношение. Я абсолютно уверен, что этим родителям не все равно. Но происходит странный перевертыш, то есть: я в тебе нуждаюсь, но раз ты не со мной, я буду тебя атаковать. Родителю важно, чтобы ребенок был его продолжением — таких же идей, взглядов, но в подобных семьях дети часто, наоборот, стараются оторваться, чтобы почувствовать себя индивидуальным и отдельным. В итоге отец или мать воспринимают это как атаку, якобы сын или дочка забирает у них себя.
«Жертва чувствует боль — эмоциональную, физическую. Эта боль заставляет обращать внимание на то, что болит. С агрессорами все иначе»
— Жертвы — тех, кого избивали, и агрессоры — те, кто избивал, по-разному переживают происходящие события?
— Жертва чувствует боль — эмоциональную, физическую. Эта боль заставляет обращать внимание на то, что болит. Если эту травму прорабатывать (что может занять не один год), то из этого состояния можно выйти без больших потерь. Если же у человека нет принимающего окружения или некуда обратиться за помощью, то боль изолируется в психике.
Парадокс в том, что через какое-то время эта непроработанная психическая травма передастся детям, следующему поколению. Например, жертва будет транслировать сыну или дочери: «Чтобы не было больно, ты должен сам стать палачом».
С агрессорами все иначе. В какой-то момент они оказываются в безвыходном положении. Если они сделают что-то, чтобы почувствовать боль (или вообще просто почувствовать), это значит, что им придется соприкоснуться и с болью других людей, то есть с безвозвратным ужасом, который был произведен. Перенести это крайне сложно. Поэтому психика агрессора работает на то, чтобы до конца оставаться на прежних рельсах. Чтобы ни на шаг не придвинуться к возможности хоть что-то почувствовать. Это трагедия для всех.
В итоге, насильственные действия будут скрываться, но дети этих людей почувствуют: в семье есть какая-то запретная тема, о которой нельзя спрашивать. Иначе, образ хорошего родителя, каким ребенок его представляет, может оказаться не таким хорошим. Все это приводит детей к неспособности жить искренне. Не думаю, что такие ребята пойдут по стопам родителей, хотя и это не исключено, скорее из них вырастут люди, которым понадобится много времени, чтобы понять себя. Возможно, они так и не смогут этого сделать.
— Как быстро дает о себе знать опыт пережитых репрессий?
— Есть острые реакции, которые проявляются в первые часы и сутки. Они характеризуются сильными эмоциями — яростью, злостью, сильной тревогой. Человек может не спать, находиться в оцепенении.
Есть отсроченные реакции, это то, что называется постравматическим стрессовым расстройством. Они могут проявляться спустя месяцы, полгода. Например, у человека может постепенно развиваться депрессивное состояние, нарушается сон. Когда, например, были более активные события, связанные с задержаниями, человек мог, предположим, ехать мимо ТЦ «Рига» или метро «Пушкинская» и автоматически вспоминать: «Здесь все происходило». И на него накатывала тревога, или злость, или внутреннее эмоциональное оцепенение. Все это в значительной мере уменьшает способность человека поддерживать отношения, любить и работать. Он становится раздражительным, появляются проблемы в близких отношениях, в семье. Порой, кстати, человек даже сознательно не связывает все это с тем травматическим опытом, который у него есть.
В дальнейшем на уровне тела это может приводить к болезням, повышению рисков суицидов, злоупотреблению алкоголем, насилию в семье и по отношению к другу.
— А если проходит немало времени, а человек остается спокоен.
— Значит, у него не сформировалось посттравматического стрессового расстройства. Психика — удивительная система. Она стремится к восстановлению, как рана к заживанию. Согласитесь, один человек посмотрит фильм ужасов — и неделю не сможет спать, а второй подумает: «Что здесь страшного?».
У каждого свое восприятие. Плюс оно зависит от степени сознательной вовлеченности. Чем она больше, тем ниже риск посттравматического стрессового расстройства. Те, кто сознательно сталкивается с чем-то и это проживают (когда активность человека наполнена энергией его подлинных убеждений и ценностей), легче переносят происходящее, чем те, кто, например, просто следит за новостями в телеграме. С оговоркой только, если это не массивное травматическое событие, связанное с насилием. В этом случае — задевает всех.
Стоит также учитывать, что турбулентность продолжается, а значит мы продолжаем жить с чувством эмоциональной мобилизации. Пока это происходит, посттравматические последствия могут не ощущаться. Часто бывает так, что, когда человек уезжает в безопасную обстановку или все заканчивается, и, казалось бы, можно выдохнуть, начинаются психологические или психические проблемы.
— Сколько времени нужно, чтобы от всего этого отойти?
— Говоря в общем, после травматических событий только третье поколение может быть более-менее свободно от этого травматического опыта. То есть ваши внуки.
— Во время одного из интервью собеседник признался, что у него появился страх при виде милиции. Много ли времени понадобится, чтобы к людям вернулось ощущение «моя милиция меня бережет»?
— Есть пословица: обжегся на воде, дуешь на молоко. То же и с особенностью травматических переживаний. При травме, даже если человек был просто свидетелем, психика четко вылавливает признаки того, откуда может происходить опасность. Стоя на остановке, мы еще долго будем вглядываться в то, что это — маршрутка или бусик. Думаю, это инстинктивная способность человека, которая позволяет ему выживать.
— Во всех этих событиях есть ли для психики хоть что-то хорошее?
— Часто говорят, что белорусы увидели друг друга. Мы увидели единомышленников, а также тех, кто мыслит иначе. И нам нужно научиться быть вместе, даже если мы думаем по-разному, без того, чтобы уничтожать. Это первое.
Второе, нам нужно научиться грустить и горевать. Это очень важно, ведь тот, кто хорошо грустит, хорошо радуется. Процессы горевания способствуют развитию. Когда ты грустишь по чему-то ценному, что ушло, потерялось или закончилось, оно остается в тебе как опыт, с которым ты идешь дальше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Перевернуть страницу нельзя, психика так не работает». Психиатр, отсидевший сутки, о том, что мы переживаем
Сергей Попов - врач-психиатр, психотерапевт, кандидат Международной психоаналитической ассоциации. О том, как люди реагируют на заключение, посттравматическом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)