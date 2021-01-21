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Коммунальные неурядицы. Вот какая река сегодня текла в одном из минских подъездов
21.01.2021 18:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня был потоп в подъезде в доме на Мирошниченко (и не только). Рассказываем, где еще в Минске случились коммунальные неурядицы.
На этот раз реки текли в многоэтажке по Мирошниченко, 11. Видео оттуда
В местном ЖЭУ TUT.BY уточнили, что течь устранили. На отопление в доме ситуация не повлияет.
Кроме того, утром читатели сообщали о фонтане из временной трубы у дома по адресу Карастояновой, 17. В многоэтажке в то же время пропадала холодная вода.
Прорывало трубу и в подъезде на Куйбышева, 55. По обоим адресам аварии устранили.
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Сегодня был потоп в подъезде в доме на Мирошниченко (и не только). Рассказываем, где в Минске случились коммунальные неурядицы.
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