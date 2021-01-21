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Коммунальные неурядицы. Вот какая река сегодня текла в одном из минских подъездов

21.01.2021 18:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня был потоп в подъезде в доме на Мирошниченко (и не только). Рассказываем, где еще в Минске случились коммунальные неурядицы.

На этот раз реки текли в многоэтажке по Мирошниченко, 11. Видео оттуда появилось в телеграм-канале «МотолькоПомоги».

В местном ЖЭУ TUT.BY уточнили, что течь устранили. На отопление в доме ситуация не повлияет.

Кроме того, утром читатели сообщали о фонтане из временной трубы у дома по адресу Карастояновой, 17. В многоэтажке в то же время пропадала холодная вода.

Прорывало трубу и в подъезде на Куйбышева, 55. По обоим адресам аварии устранили.

Кроме того, телеграм-канал издания «Наша Ніва» сообщал о потопе в одном из домов на улице Пулихова. Напомним, в начале недели, 18 января, в Степянке из-за повреждения трубопровода одну из улиц застилал пар, а по дороге текла горячая вода.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня был потоп в подъезде в доме на Мирошниченко (и не только). Рассказываем, где в Минске случились коммунальные неурядицы.
 
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