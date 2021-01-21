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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство делает ставку на развитие электроиндустрии Правительство готовит программу развития электротранспорта. Она станет составляющей общей программы социально-экономического развития страны на пятилетку....

Правительство готовит программу развития электротранспорта. Она станет составляющей общей программы социально-экономического развития страны на пятилетку. Зеленая энергия, которой в Беларуси определенно будет в достатке, - подспорье в развитии электроиндустрии. Вместе с созданием необходимой экосреды, освоением новой продукции, разработкой зарядных станций экотранспорт получит треть рынка уже спустя пять лет.Накануне планы озвучили в правительстве. Глава Кабмина Роман Головченко заявил, что по городским улицам к 2025 году будет курсировать общественный транспорт на треть на электротяге. Все ресурсы для этого есть: потенциал и БелАЭС, и МАЗа, и других производителей. Не снимает с себя взятые обязательства и Академия наук. Мол, готовы выпускать свой электрокар на базе собственных разработок. Под проект ищут инвесторов и отрабатывают несколько моделей батарей. Подробности уДо 30 % электробусов через пять лет будут курсировать по городским улицам в Беларуси. Об этом заявили на президиуме Совмина. Правительство рассмотрело программу развития электротранспорта до 2025 года. Как отметил премьер-министр Роман Головченко, машины на батарее - это современная тенденция, а для нашей страны это актуально в связи с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС. Премьер уверен: необходимо выработать и принять системные решения по развитию всей сферы электротранспорта по наиболее востребованным направлениям его развития. Программа должна быть действительно комплексной - от научных исследований и разработок до стимулирующих мер по производству, приобретению и эксплуатации электротранспорта. То есть она должна быть сквознойи затрагивать фактически все сферы, так или иначе связанные с электротранспортом.Сейчас около пяти с половиной тысяч единиц общественного транспорта, который работает постоянно на регулярных маршрутах. А всего около 30 тысяч единиц автобусов и троллейбусов. И стоит задача, чтобы многие из них были заменены на машины, работающие на батареях. И здесь важна позиция облисполкомов по закупке электротранспорта, который будет создан по программе для обновления подвижного состава. Ответственная за реализацию комплексной программы Академия наук. При этом растет и количество водителей, которые планируют пересесть на электрокары или хотя бы очень интересуются новыми машинами на батареях.Сейчас идет поиск инвесторов, и первые испытания планируют провести в ближайшее время. Отрабатывается несколько моделей батарей. Вопросы, которые нужно решать параллельно с выпуском собственных электробусов и электрокаров, - это утилизация отработанных батарей и развитие сети электрозаправок.Комплексная программа по развитию электротранспорта - это большой документ, который включает в себя и много подпрограмм. И вся эта большая работа в рамках глобальной Программы социально-экономического развития до 2025 года, где в приоритете развитие электротранспорта и активное использование электроэнергии во всех сферах.