|
Спасение лошади из полыньи
21.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Счастливое спасение из ледяной полыньи. В Минском районе помощь спасателей понадобилась животному. В водную ловушку попала лошадь. Она провалилась под лед на частном подворье в Заславле. Хозяева обратились за помощью к спасателям. Им удалось вытащить домашнее животное с помощью веревок и лестниц. Лошадь не пострадала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Счастливое спасение из ледяной полыньи. В Минском районе помощь спасателей понадобилась животному. В водную ловушку попала лошадь. Она провалилась под лед на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)