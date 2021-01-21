Популяция благородного оленя растет в Минской области

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Герои нашего следующего репортажа - благородные олени! Их популяция увеличивается в Минской области. Уже несколько лет успешно над этим работают представители Белорусского общества охотников и рыболовов.

Сначала парнокопытных разводят в специальных мини-заказниках или временных вольерах. Позже животных выпускают в дикую природу. В тех угодьях, где популяции прижились, за благородной семьей продолжают присматривать. Почему? Знает Алена Витко.

Благородный олень - животное крупное, при этом статное и элегантное. Такое дружное стадо, например, съемочная группа встретила в лесах Смолевичского района. Сейчас здесь водятся около 200 особей. И это при том, что несколько лет назад было всего 70. Тогда их завезли во временный вольер. И как только животные дали потомство, а молодняк подрос, выпустили в дикую природу.

Максим Морозевич, директор Смолевичской районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов: "У оленя благородного очень хорошо развито чувство дома. К месту, где он родился, проживает, он очень привязан. И если отойдет летом, то все равно вернется. Поэтому в этом месте, где основной олень, у нас сконцентрировано 5 подкормочных площадок. Всего таких площадок по хозяйству - 20".

Особенно востребованы они зимой. Когда на земле снежный ковер, животным трудно найти натуральный корм. И парнокопытные становятся частыми гостями этих сытных локаций. Кормовое поле и сейчас богато рапсом. А по всему периметру, словно ресторанные столики, их егеря покрывают каждый день.

Аппетитные бранчи для животных организуют в таких закрытых кормушках. В сильные морозы в меню обычно зерновая смесь - здесь измельченный горох, пшеница и рожь. Кстати, среди любимых лакомств у парнокопытных также морковь, яблоки и даже хлеб.

За рационом внимательно следит Владимир Красногурцев. Егерь с 10-летним стажем не просто хорошо знает привычки животных - за каждого волнуется, как за ребенка.

Владимир Красногурцев, егерь Смолевичской районной организации Белорусского товарищества охотников и рыболовов: "Приходят в основном с наступлением темноты. Касуля иногда и днем приходит. Становятся в ряды. Начинают есть. Мы стараемся сыпать в разным местах, потому что взрослые отгоняют молодежь".

Оберегать оленей приходится не только от голода. Среди угроз - волки и браконьеры. Равновесие в природе контролируют работники лесхозов и охотники. Кстати, рост количества "благородной популяции" - также их заслуга. Самые большие семьи сейчас в Гродненской и Брестской областях. И главный вопрос для специалистов - это равномерное расселение животных.

Юрий Шумский, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов: "Почти во всех охотничьих хозяйствах есть олень. Где-то, конечно, еще необходимо расселять. За последние 5 лет мы расселили почти 2,5 тысячи оленей. Минская область уже тоже на передовых позициях. Почти во всех охотничьих хозяйствах он есть. Где нету, мы уже завезли в прошлые годы. Уже наращивается численность оленя. Это один из таких интересных, спортивных видов дичи и доступных для любого охотника".

Только под охраной Белорусского общества охотников и рыболовов - более 11 тысяч благородных оленей. При этом количество продолжают наращивать, в том числе и в центральном регионе. Среди последних больших переселений - стадо в Пуховичском районе. Пока животные в вольере, но уже летом выйдут на свободу - изучат местные пейзажи.