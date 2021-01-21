|
В Беларуси мошенники снова выманивают деньги через мессенджеры
21.01.2021 18:55 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В последнее время в Беларуси участились случаи мошенничества в отношении держателей банковских карт. В том числе злоумышленники используют популярные мессенджеры, чтобы связаться с клиентами различных банков.
Только с начала года в Беларуси на стороне Viber было заблокировано более 3 000 аккаунтов с признаками мошенничества, на которые пожаловались белорусы. Viber предупреждает своих пользователей о рисках и напоминает, как обезопасить себя в ситуации общения с мошенниками в мессенджерах.
Чаще всего мошенники звонят пользователям с поддельных аккаунтов различных банков и представляются их сотрудниками (известны случаи, когда злоумышленники называли себя представителями «Беларусбанка»). При этом в качестве фотографии такого аккаунта используют логотип банка, а название аккаунта в мессенджере идентично названию банка. В процессе общения злоумышленники под разными предлогами пытаются узнать у пользователей данные их банковских карт.
Компания Rakuten Viber напоминает, что категорически нельзя передавать собеседникам в мессенджерах:
Ни в коем случае не стоит раскрывать данные вашей банковской карты, кем бы ни представился ваш собеседник: сотрудником банка или представителем любых других организаций. В случае получения подобных звонков в мессенджерах стоит прекратить разговор и позвонить по номеру, указанному на официальном сайте вашего банка или на обратной стороне вашей банковской карты.
Вы также можете отметить номер телефона мошенника как “Спам” в Viber:
Вы также можете передать информацию о поддельном аккаунте в
Мессенджер Viber стремится дать своим пользователям возможность для удобного и безопасного общения, где бы они ни находились. Все чаты в Viber защищены сквозным шифрованием по умолчанию. Этот способ передачи данных подразумевает, что только пользователи, участвующие в общении, имеют доступ к контенту. Ключи шифрования хранятся в телефоне пользователя и никто посторонний не может получить к ним доступ. Viber также не хранит контент на своих серверах - все сообщения после доставки адресату удаляются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время в Беларуси участились случаи мошенничества в отношении держателей банковских карт. В том числе злоумышленники используют популярные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)