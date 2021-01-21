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В Беларуси мошенники снова выманивают деньги через мессенджеры

21.01.2021 18:55 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В последнее время в Беларуси участились случаи мошенничества в отношении держателей банковских карт. В том числе злоумышленники используют популярные мессенджеры, чтобы связаться с клиентами различных банков.

Только с начала года в Беларуси на стороне Viber было заблокировано более 3 000 аккаунтов с признаками мошенничества, на которые пожаловались белорусы. Viber предупреждает своих пользователей о рисках и напоминает, как обезопасить себя в ситуации общения с мошенниками в мессенджерах.

Чаще всего мошенники звонят пользователям с поддельных аккаунтов различных банков и представляются их сотрудниками (известны случаи, когда злоумышленники называли себя представителями «Беларусбанка»). При этом в качестве фотографии такого аккаунта используют логотип банка, а название аккаунта в мессенджере идентично названию банка. В процессе общения злоумышленники под разными предлогами пытаются узнать у пользователей данные их банковских карт.

Компания Rakuten Viber напоминает, что категорически нельзя передавать собеседникам в мессенджерах:

  • данные своей карты: номер, срок действия, CVV-код;
  • любой PIN-код;
  • логин и пароль от интернет-банкинга;
  • пароль 3D Secure;
  • SMS-пароль.

Ни в коем случае не стоит раскрывать данные вашей банковской карты, кем бы ни представился ваш собеседник: сотрудником банка или представителем любых других организаций. В случае получения подобных звонков в мессенджерах стоит прекратить разговор и позвонить по номеру, указанному на официальном сайте вашего банка или на обратной стороне вашей банковской карты.

Вы также можете отметить номер телефона мошенника как “Спам” в Viber:

  • откройте диалоговое окно с этим пользователем;
  • так как отправителя нет в вашем списке контактов, приложение сразу же предложит вам “Добавить в контакты”, отметить “Это спам” или “Заблокировать”;
  • Для блокировки пользователя вы можете выбрать “Это спам” или “Заблокировать”: его аккаунт будет заблокирован в обоих случаях. При определенном количестве отметок пользователей о том, что аккаунт занимается спам-рассылками или звонками, этот пользователь будет заблокирован в Viber и не сможет больше никого побеспокоить в мессенджере.

Вы также можете передать информацию о поддельном аккаунте в службу поддержки Viber. Для этого:

  • сделайте скриншоты номера телефона, с которого с вами связывался злоумышленник в Viber;
  • перейдите на сайт help.viber.com/ru/contact
  • в открывшемся окне заполните форму обратной связи, рассказав о проблеме и прикрепив скрин.

Мессенджер Viber стремится дать своим пользователям возможность для удобного и безопасного общения, где бы они ни находились. Все чаты в Viber защищены сквозным шифрованием по умолчанию. Этот способ передачи данных подразумевает, что только пользователи, участвующие в общении, имеют доступ к контенту. Ключи шифрования хранятся в телефоне пользователя и никто посторонний не может получить к ним доступ. Viber также не хранит контент на своих серверах - все сообщения после доставки адресату удаляются.

 
 
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В последнее время в Беларуси участились случаи мошенничества в отношении держателей банковских карт. В том числе злоумышленники используют популярные...
 
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