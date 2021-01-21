Начата кампания по исключению БТ от Европейского вещательного союза

Добиться исключения Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза (EBU) – такую цель ставит перед собой Белорусский фонд культурной солидарности (БФКС).

Он также ведет работу над тем, чтобы лишить БТ прав на участие и трансляцию конкурса «Евровидение».

Соответствующее письмо направлено в офис Европейского вещательного союза в Женеву.

В своем посте в Фейсбуке представитель фонда Сергей Будкин объяснил , что они не хотят лишить Беларусь «Евровидения», но хотят «добиться того, чтобы Белтелерадиокомпания не имела отношения ко всему тому, что носит название "европейский", так как это здание находится не на территории Европы. Он на территории Зла», - пишет он.

По мнению представителя фонда, БТ сегодня – это не медиа, а инструмент политического давления и пропаганды, с помощью которого разжигается вражда. Эта компания увольняет своих сотрудников за пост в сетях и разрывают контракты за выражение своей гражданской позиции.

«А тех, кто остался работать, держат в страхе», - пишет Будкин.

Он напомнил, что глава БТ Иван Эйсмонт находится в «черном списке Евросоюза вместе с людьми, причастными к фальсификации выборов в Беларуси и репрессиям.

Однако Эйсмонт продолжает руководить белорусской делегацией на Eurovision Song Contest и, скорее всего, поедет в Роттердам на встречу глав нацделегаций 15 марта.

По словам Будкина, инициатива фонда культурной солидарности направлена то, чтобы не допустить участия представителей БТ в Роттердам и добиться исключения БТ из Европейского вещательного союза.