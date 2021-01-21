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Начата кампания по исключению БТ от Европейского вещательного союза
21.01.2021 18:55 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Добиться исключения Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза (EBU) – такую цель
Он также ведет работу над тем, чтобы лишить БТ прав на участие и трансляцию конкурса «Евровидение».
Соответствующее письмо направлено в офис Европейского вещательного союза в Женеву.
В своем посте в Фейсбуке представитель фонда Сергей Будкин
По мнению представителя фонда, БТ сегодня – это не медиа, а инструмент политического давления и пропаганды, с помощью которого разжигается вражда. Эта компания увольняет своих сотрудников за пост в сетях и разрывают контракты за выражение своей гражданской позиции.
«А тех, кто остался работать, держат в страхе», - пишет Будкин.
Он напомнил, что глава БТ Иван Эйсмонт находится в «черном списке Евросоюза вместе с людьми, причастными к фальсификации выборов в Беларуси и репрессиям.
Однако Эйсмонт продолжает руководить белорусской делегацией на Eurovision Song Contest и, скорее всего, поедет в Роттердам на встречу глав нацделегаций 15 марта.
По словам Будкина, инициатива фонда культурной солидарности направлена то, чтобы не допустить участия представителей БТ в Роттердам и добиться исключения БТ из Европейского вещательного союза.
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Добиться исключения Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза (EBU) – такую цель ставит перед собой Белорусский фонд культурной солидарности (БФКС).
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