«Около двух месяцев нигде не участвую». Борисовчанки утверждают: их судили за акции, где их не было

Источник материала: Tut.by

Борисовчанки Ирина Комиссарова и Юлия Фомченкова познакомились в июле 2020-го. Говорят, их сдружила гражданская позиция. Женщины — местные активистки: были волонтерами «Честных людей», ходили на встречу с Марией Колесниковой. В пятницу, 15 января, подруг и их супругов судили за акции, в которых, уверяют женщины, они не участвовали.



Юлия и Ирина в центре (слева направо). Фото в редакцию прислали героини материала

— 12 января нам в дверь позвонили сотрудники милиции, представились, сказали, они должны провести у нас дома осмотр. На это у них имелся документ за подписью прокурора, — вводит в курс дела Ирина. — Они пояснили, что 9 января несколько человек с БЧБ-флагами вышли к городской «инфекционке», а 10-го — две женщины появились у кладбища. Когда подъехала милиция, участники акций разбежались, но якобы среди бегущих сотрудники узнали нас с Юлей и наших мужей.

Во время осмотра, продолжает Ирина, у них нашли два флага. Один из них с надписью «Барысаў» и изображением князя Бориса — похожий был на фото акции у больницы. Супругов попросили проехать в РУВД и составили протоколы по ст. 23.34 КоАП. Мужа задержали, а Ирина, так как в семье растет несовершеннолетняя дочь, до суда ушла домой.



Борисов, 9 января 2021 года. Фото: телеграм-канал «Выборы видишь?»

— Парадокс ситуации в том, что мы уже около двух месяцев не участвуем ни в каких акциях, — женщина продолжает настаивать на том, что к пикетам они с мужем не имеют отношения. — До этого нас уже судили по ст. 23.34 КоАП. В начале декабря пришла повестка из Следственного комитета, позже от следователя я узнала, что нахожусь в некой базе поиска. После чего муж сказал ни на какие акции не ходить. Кстати, по пикету возле «инфекционки». Мы предложили посмотреть по камерам видеонаблюдения, что там стояли за люди. Нам ответили: камер там нет. На суде я также ходатайствовала проверить нас на полиграфе (в протоколе судебного заседания написано, что это не предусмотрено КоАП. — Прим. TUT.BY), и «пробить», где во время этих двух акций был мой телефон. Мне отказали.

— Если это были не вы с мужем, то почему из всех семей Борисова пришли именно к вам?

— Видимо, потому что мы раньше были активными. Про нас даже писали в одном из телеграм-каналов, где выкладывают данные активистов, — объясняет Ирина.

«Милиционер сказал, что в связи с ковид, суд завтра пройдет в милиции»

В семью Фомченковых милиция пришла тоже 12 января.

— Когда мой супруг узнал, что у Иры осмотр, сразу же поехал туда: мало ли что. Я же в это время была в обществе инвалидов, — рассказывает Юлия. — Когда я вернулась, у нас дома тоже прошел осмотр. Нашли бело-красно-белый зонтик и флаг. Мужа забрали в милицию, а мне, так как у нас ребенок с ДЦП, разрешили остаться дома.

По словам Юлии, на них с мужем тоже составили протоколы по ст. 23.34 КоАП. В протоколе на нее, продолжает собеседница, в фамилии была ошибка, поэтому на завтра милиционер привез исправленный вариант.

— Сказал, что в связи с ковид, суд завтра пройдет в милиции, и, так как ребенок у нас инвалид, предложил выбрать удобное мне время. Я ответила: в 10.30, он попросил прихватить с собой Ирину, — описывает происходящее Юлия. — На завтра мы до 14.00 просидели в РУВД, потом нам сообщили, что процесс переносится на пятницу.

— Как определили, что на акциях были вы с мужем?

— Милиционеры сказали, что нас узнали, хотя я, например, до этого была у них лишь раз — летом на профилактической беседе. А у мужа раньше протоколов не было, — отвечает Юлия. — 9-го я отвезла ребенка в церковь, а сама гуляла по центральной улице города. Потом мы поехали домой, 10-го тоже сидели дома.

«Уверен, что видел именно Фомченкову, так как ранее уже сталкивался с ней»

Суд над Комиссаровыми и Фомченковыми прошел 15 января. Ирина и Юлия сфотографировали протокол судебного заседаний. Снимки подруги предоставили в редакцию. В документе написано, что Ирину судили по ч.3 ст. 23.34 КоАП. Процесс вела судья Татьяна Деревянко.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

Свидетелями по событиям 9 и 10 января являются сотрудники милиции. Один из них, Дмитрий Самсонов, пояснил, что 9 января после 20.00, проезжая мимо инфекционной больницы, на крыльце у главного входа он увидел восемь человек. Люди фотографировались с бело-красно-белыми флагами.

— Когда данные граждане заметили служебный автомобиль, они начали разбегаться, — во время процесса описал ситуацию Дмитрий Самсонов. — Догнать и задержать их не получилось. Среди указанной группы граждан я опознал Ирину Комиссарову.

Милиционер отметил, что ранее неоднократно видел Ирину на несанкционированных массовых мероприятиях. На вопрос судьи, мог ли он ошибиться, Дмитрий ответил: «Нет, […] так как хорошо знаю, как она выглядит».

Что касается событий 10 января, то в протоколе судебного заседания написано следующее: в этот день сотрудник Борисовского РУВД Александр Минкевич вместе с коллегой Сопиловым проезжал вблизи Елисеевского кладбища. Возле центрального входа они увидели двух женщин с бело-красно-белым флагом, рядом стояли зонты и было растянуто полотно с надписью.

— Мы развернули служебный автомобиль и поехали в направлении двух гражданок, однако, заметив нас, они убежали в сторону лесного массива […]. Я опознал данных гражданок как Ирину Комиссарову и Юлию Фомченкову.

На вопрос судьи, как он опознал Ирину, свидетель отметил, что во время акций она не раз попадала в поле зрения правоохранительных органов, поэтому «я хорошо знаю, как она выглядит и опознать ее для меня не составило труда.

Юлию Фомченкову судили по ч.1 ст. 23.34 КоАП. Судья и свидетели были те же. О событиях 9 и 10 января сотрудники милиции дали такие же пояснения. По их словам, до этого они не раз видели женщину на несанкционированных мероприятиях, поэтому и узнали.

— Вы могли ошибиться, опознав Юлию Фомченкову, как участницу несанкционированного пикетирования 9 января? — уточнила судья Татьяна Деревянко у Дмитрия Самсонова.

— Нет, я уверен, что видел именно Юлию Фомченкову, так как ранее уже сталкивался с ней в связи с исполнением служебных обязанностей.

В итоге суд принял решение оштрафовать Ирину Комиссарову на 50 базовых, или 1450 рублей, Юлию — на 30 базовых, или 870 рублей. Их супруги, говорят женщины, получили по 15 суток.

С решением суда подруги не согласны и собираются его обжаловать.

— Важно показать всю эту систему. На что она идет чтобы задавить нас морально и материально, — объясняет Ирина Комиссарова, почему они решили рассказать свою историю. — В протоколе судебного заседания, который мы получили, был ряд существенных несостыковок. Сегодня мы подали на него в суд свои замечания. И у меня, и у Юлии их около десяти. Например, один из свидетелей на процессе сказал, что не уверен, что 9 января среди убегающих видел именно меня, но в протоколе написано, что он все подтвердил.