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В Минздраве рассказали, какие больницы возвращаются к обычному режиму работы, после спада заболеваемостью COVID-19

21.01.2021 19:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В регионах Беларуси эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается. Некоторые отделения больниц начинают работать в обычном режиме, сообщает пресс-служба Минздрава.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В списке Минздрава следующие лечебные учреждения:

Брестская область — полностью прошли процедуру дезинфекции и возобновили работу в обычном режиме центральные районные больницы Жабиновского, Каменецкого и Малоритского районов.

Витебская область — возобновили работу в обычном режиме 86 коек в центральных районных больницах, полностью работает в штатном режиме Витебский областной специализированный центр. С 25 января возобновит работу Витебский областной реабилитационный центр для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств.

Гродненская область — с 22 января к обычному режиму работы возвращается Городская клиническая больница № 3. Сейчас в регионе для обычного режима работы перепрофилировано более 300 коек.

Гомельская область — возвращены в обычный режим функционирования отделение патологии беременности Гомельской городской клинической больницы № 1 с дальнейшим поэтапным перепрофилированием в обычный режим работы учреждения (385 коек), а с 22 января — кардиологическое отделение (на 30 коек) в Мозырской городской больнице.

Могилевская область — с 24 января планируют принимать профильных пациентов Могилевская областная клиническая больница. Также на этой неделе Бобруйский межрайонный диспансер будет проводить мероприятия по возращению к обычному режиму работы в неврологическом отделении. К концу недели планируется провести дезобработку и ввести в обычный режим работы Бобруйский межрайонный онкологический диспансер.

Минская область — проходит дезинфекцию первое отделение Воложинской центральной районной больницы. Также открываются первые профильные (100 коек) отделения в Солигорской центральной районной больнице. А с 29 января планируют открыть для планового приема первые 20 коек в Жодинской центральной городской больнице. Кроме того, планируется перепрофилировать после работы с COVID-19, и первое отделение в Минской центральной районной больнице в Атолино.

Минск — с 25 января открываются для профильного приема пациентов городская гинекологическая больница, 2 роддом, 11 больница. Планируется, что в 11 больнице будут открыты места для прохождения реабилитации 185 коек, а с открыть с 25 января — 60 коек урологического отделения в 4 больнице.

Однако, как отмечают специалисты Минздрава, к перепрофилированию в областях подходят взвешенно, ведь в феврале ежегодно отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

 
Теги: Минск
 
 
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Однако, как отмечают специалисты Минздрава, к перепрофилированию в областях подходят взвешенно, ведь в феврале ежегодно отмечается сезонный подъем...
 
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