Правозащитника Судаленко оставили под стражей и перевели в СИЗО

Источник материала: Tut.by

Спустя 72 часа после задержания правозащитник Леонид Судаленко не вышел на свободу. Его оставили под стражей еще на 10 суток и перевели в СИЗО, сообщает «Гомельская вясна».



Фото: Facebook Леонида Судаленко

Напомним, Леонида Судаленко задержали утром 18 января по дороге в офис и отвезли в СК. Он подозреваемый по ст. 342 (финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок).

За две недели до задержания у Судаленко прошли обыски — дома и на Полесской, 52, где находится офис Гомельского общественно-политического центра. Были изъяты техника, БЧБ-флаги, а также документы, которые касаются деятельности правозащитника.

Поздно вечером 18 января была задержана и помощница Судаленко Мария Тарасенко.

Правозащитные организации признали Судаленко и Тарасенко политзаключенными и требуют их освобождения.