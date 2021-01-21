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Правозащитника Судаленко оставили под стражей и перевели в СИЗО
21.01.2021 19:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спустя 72 часа после задержания правозащитник Леонид Судаленко не вышел на свободу. Его оставили под стражей еще на 10 суток и перевели в СИЗО,
Напомним, Леонида Судаленко
За две недели до задержания у Судаленко прошли обыски — дома и на Полесской, 52, где находится офис Гомельского общественно-политического центра. Были изъяты техника, БЧБ-флаги, а также документы, которые касаются деятельности правозащитника.
Поздно вечером 18 января была
Правозащитные организации признали Судаленко и Тарасенко политзаключенными и требуют их освобождения.
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Его оставили под стражей еще на 10 суток и перевели в СИЗО.
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