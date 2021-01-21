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В Малиновке и на Юго-Западе несколько домов остались без отопления и горячей воды
21.01.2021 20:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В микрорайонах Юго-Запад и Малиновка несколько домов остались без горячей воды и тепла. Об этом нам сообщают читатели.
Пишут, что горячая вода и отопление пропали в доме 22/1 по улице Голубева, по улице Космонавтов, с 4-й по 18-й дом, в домах по улице Белецкого и проспекту Любимова.
— В 115 не дозвониться, 120 человек в очереди. В ЖЭСе трубку не снимают, — пишет нам читатель. Люди говорят, что в квартирах становится ощутимо холодно.
Ранее читатели
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