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В Малиновке и на Юго-Западе несколько домов остались без отопления и горячей воды

21.01.2021 20:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В микрорайонах Юго-Запад и Малиновка несколько домов остались без горячей воды и тепла. Об этом нам сообщают читатели.

Пишут, что горячая вода и отопление пропали в доме 22/1 по улице Голубева, по улице Космонавтов, с 4-й по 18-й дом, в домах по улице Белецкого и проспекту Любимова.

— В 115 не дозвониться, 120 человек в очереди. В ЖЭСе трубку не снимают, — пишет нам читатель. Люди говорят, что в квартирах становится ощутимо холодно.

Ранее читатели сообщали о реке кипятка на улице Есенина — прорвало трубу.

 

 
 
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