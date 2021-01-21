В Орше из-за аварии на тепломагистрали без отопления остались 7 микрорайонов

Источник материала: Tut.by

В Орше 21 января из-за аварии на тепломагистрали на улице Советской без отопления остались 7 микрорайонов, их переподключают на районную котельную, сообщает «Витебскэнерго». Когда закончат ремонт, энергетики не уточняют.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ремонт тепломагистрали в районе улицы Советской рабочие Оршанской ТЭЦ ведут с пяти часов вечера 21 января.

— Временно отключено теплоснабжение микрорайонов Черемушки, Восточный, Центр, Островского, Свердлова, Северный, частично — Жилпоселка льнокомбината. Аварийно-выездные бригады организовали оперативные переключения потребителей этих микрорайонов на районную котельную «Орша-Восточная», — сообщает «Витебскэнерго».

Когда закончится ремонт и появится тепло в домах оршанцев, энергетики не уточняют.