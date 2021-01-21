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Бобруйчане отстояли сквер - торгового центра там не будет
21.01.2021 20:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бобруйчане отстояли сквер на улице Ульяновской, который хотели вырубить ради строительства торгового центра,
Борьба бобруйчан за сквер на улице Ульяновской между гостиницей и домом № 4
Воронов собирался построить здесь двухэтажный торговый объект: на первом этаже — торговля мебелью, сантехникой, на втором — товарами для детей и детской мебелью. Юрий Воронов, по его словам, заплатил за землю «порядка 500 млн рублей старыми» и не хотел терять ни участок, ни свои деньги.
Несмотря на то что бобруйчане собрали против строительства торгового центра более 1200 подписей, 5 октября в сквере рабочие начали брать пробу грунта. Однако горожане продолжили обивать пороги чиновников. Обратились и в прокуратуру Бобруйска. И вот жители получили ответ за подписью заместителя прокурора Шестопаловой.
Прокуратура также сообщила, что 15 января договор с предпринимателем Вороновым на аренду этого участка земли расторгнут «в связи с невыполнением условий отвода земельного участка». Могилевскому агентству по госрегистрации и земельному кадастру поручили осуществить регистрацию прекращения прав Воронова на этот земельный участок.
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Прокуратура сообщила, что договор с предпринимателем на аренду земли уже расторгнут.
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