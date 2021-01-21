ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бобруйчане отстояли сквер - торгового центра там не будет

21.01.2021 20:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бобруйчане отстояли сквер на улице Ульяновской, который хотели вырубить ради строительства торгового центра, сообщает «Вечерний Бобруйск». Прокуратура решила, что нарушены условия отвода земли, и сообщила, что договор с предпринимателем на аренду земли уже расторгнут.


Фото: Александр Чугуев, «Вечерний Бобруйск»

Борьба бобруйчан за сквер на улице Ульяновской между гостиницей и домом № 4 длилась полтора года. В августе 2019 года объявили общественное обсуждение проекта строительства торгового центра на месте сквера. Бобруйчане высказались против, а в сентябре выяснилось, что индивидуальному предпринимателю Юрию Воронову землю выделили еще в 2015 году на аукционе.

Воронов собирался построить здесь двухэтажный торговый объект: на первом этаже — торговля мебелью, сантехникой, на втором — товарами для детей и детской мебелью. Юрий Воронов, по его словам, заплатил за землю «порядка 500 млн рублей старыми» и не хотел терять ни участок, ни свои деньги.

Несмотря на то что бобруйчане собрали против строительства торгового центра более 1200 подписей, 5 октября в сквере рабочие начали брать пробу грунта. Однако горожане продолжили обивать пороги чиновников. Обратились и в прокуратуру Бобруйска. И вот жители получили ответ за подписью заместителя прокурора Шестопаловой.




В прокуратуре изучили материалы, предоставленные горисполкомом, выехали на место и в итоге решили, что «основания для удаления объектов растительного мира на вышеназванной территории в настоящее время отсутствуют».

Прокуратура также сообщила, что 15 января договор с предпринимателем Вороновым на аренду этого участка земли расторгнут «в связи с невыполнением условий отвода земельного участка». Могилевскому агентству по госрегистрации и земельному кадастру поручили осуществить регистрацию прекращения прав Воронова на этот земельный участок.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура сообщила, что договор с предпринимателем на аренду земли уже расторгнут.
 
Новости дня
Новости общества
 
Правозащитника Судаленко оставили под стражей и перевели в СИЗО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by