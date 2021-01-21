Бобруйчане отстояли сквер - торгового центра там не будет

Источник материала: Tut.by

Бобруйчане отстояли сквер на улице Ульяновской, который хотели вырубить ради строительства торгового центра, сообщает «Вечерний Бобруйск». Прокуратура решила, что нарушены условия отвода земли, и сообщила, что договор с предпринимателем на аренду земли уже расторгнут.



Фото: Александр Чугуев, «Вечерний Бобруйск»

Борьба бобруйчан за сквер на улице Ульяновской между гостиницей и домом № 4 длилась полтора года . В августе 2019 года объявили общественное обсуждение проекта строительства торгового центра на месте сквера. Бобруйчане высказались против, а в сентябре выяснилось, что индивидуальному предпринимателю Юрию Воронову землю выделили еще в 2015 году на аукционе.

Воронов собирался построить здесь двухэтажный торговый объект: на первом этаже — торговля мебелью, сантехникой, на втором — товарами для детей и детской мебелью. Юрий Воронов, по его словам, заплатил за землю «порядка 500 млн рублей старыми» и не хотел терять ни участок, ни свои деньги.

Несмотря на то что бобруйчане собрали против строительства торгового центра более 1200 подписей, 5 октября в сквере рабочие начали брать пробу грунта. Однако горожане продолжили обивать пороги чиновников. Обратились и в прокуратуру Бобруйска. И вот жители получили ответ за подписью заместителя прокурора Шестопаловой.









В прокуратуре изучили материалы, предоставленные горисполкомом, выехали на место и в итоге решили, что «основания для удаления объектов растительного мира на вышеназванной территории в настоящее время отсутствуют».

Прокуратура также сообщила, что 15 января договор с предпринимателем Вороновым на аренду этого участка земли расторгнут «в связи с невыполнением условий отвода земельного участка». Могилевскому агентству по госрегистрации и земельному кадастру поручили осуществить регистрацию прекращения прав Воронова на этот земельный участок.