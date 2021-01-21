Два жителя Новополоцка получили по два года «химии» за участие в августовских протестах

Источник материала: Tut.by

Суд Новополоцка приговорил Виктора Шавра и Виталия Шитикова к двум годам химии каждого за участие в акции, которая прошла в городе 10 августа. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».

По версии обвинения, парни «вместе с другими неустановленными лицами вечером 10 августа приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушивших общественный порядок <…> вместе с другими двигались по проезжей части улицы Молодежной Новополоцка, шли впереди группы граждан, на запрещенный сигнал светофора, перекрывали движение транспорта, громко кричали „Жыве Беларусь!“, „Позор“, „Уходи!“, аплодировали, нецензурно выражались в сторону представителей правоохранительных органов».

Процесс вел заместитель председателя Новополоцкого суда Виталий Лапко. Он признал парней виновными по статье 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушивших общественный порядок) и приговорил каждого к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа.