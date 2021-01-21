ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Два жителя Новополоцка получили по два года «химии» за участие в августовских протестах

21.01.2021 21:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Новополоцка приговорил Виктора Шавра и Виталия Шитикова к двум годам химии каждого за участие в акции, которая прошла в городе 10 августа. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».

По версии обвинения, парни «вместе с другими неустановленными лицами вечером 10 августа приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушивших общественный порядок <…> вместе с другими двигались по проезжей части улицы Молодежной Новополоцка, шли впереди группы граждан, на запрещенный сигнал светофора, перекрывали движение транспорта, громко кричали „Жыве Беларусь!“, „Позор“, „Уходи!“, аплодировали, нецензурно выражались в сторону представителей правоохранительных органов».

Процесс вел заместитель председателя Новополоцкого суда Виталий Лапко. Он признал парней виновными по статье 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушивших общественный порядок) и приговорил каждого к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Процесс вел заместитель председателя Новополоцкого суда Виталий Лапко.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Малиновке и на Юго-Западе несколько домов остались без отопления и горячей воды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by