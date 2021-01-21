Президент: Во главе должны стоять целесообразность, эффективность, справедливость

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Но наш обозреватель Наталья Бреус утверждает, что требования президента как раз таки очень логичны и в целом - в русле его политики.







Совещание с руководством Совмина

В проекте Госинвестпрограммы предусмотрено строительство примерно 130 объектов

Со старта от президента - конструктивная критика. Например, по проекту Государственной инвестпрограммы.







Это ни в коем случае не отход от социальных ориентиров. Но если жизнь преподносит нам неожиданные сценарии - такие как COVID - нужно реагировать! Да и вообще не помешает общая ревизия - посмотреть, куда сегодня течет финансовый госпоток. Что же касается конкретно инвестпрограммы, то она будет доработана. На нее посмотрят еще раз через призму эффективности.







Совещание с руководством Совмина



Насколько обосновано финансирование? Все ли по уму? Такой вопрос звучит и во отношении некоторых коммерческих проектов. Бывает, средства вложили, рассчитывают на отдачу, а работа на полную откладывается. Ладно бы если по объективным причинам, но никуда не годится, если из-за халатности и разгильдяйства.





Правительство предлагает скорректировать законодательство по вопросам деятельности хозобществ





Правительство предлагает скорректировать законодательство для хозяйственных обществ. Сюда вошли положения, которые за счет мер финансового оздоровления позволят улучшить экономическое состояние предприятий, привлечь капитал, стимулировать руководителей на развитие. Формулировки складные, но что держат в уме?







В целом подходы по корректировке законодательства одобрены. Если для кого-то продажа небольшой части акций станет шагом к финансовому оздоровлению, почему нет? Главное тут подход не огулом. И не должно быть лазеек для тех, кто не прочь прибрать собственность к рукам.





Развитие сферы электроэнергетики





Еще один из вопросов, который был вынесен на уровень президента, из сферы электроэнергетики. Сейчас эта тема - топ, и, конечно, немало сделано, чтобы подстегнуть и потребление киловатт, и те же электромобили. Сегодня затронули продажи - хотят, чтоб один регион мог продавать излишки электроэнергии другому. Точечно президент ставит вопросы о влиянии на тарифы и учли ли АЭС, а глобально говорит о работе системы.





Часть разговора касалась сектора экономики, который благодаря созданным условиям получил серьезный толчок для развития. Это агроэкотуризм. Сравните, 14 лет назад там было три десятка объектов - сегодня под три тысячи. Василий Антонов путь в большой агротуризм начал 6 лет назад. Тогда стартовал с малого. Взял в аренду водоем в Гомельском районе, провел зарыбление и организовал туристическую рыбалку. Сегодня здесь уже уютная усадьба для приема гостей.



Василий Антонов, руководитель центра экотуризма: "Вы знаете, государство на самом деле не создает проблем в развитии этого направления бизнеса, никаких препятствий. А даже, насколько я помню, в законах способствует. На развитие агроэкотуризма выделяют субсидии, кредиты. Не такие большие, как хотелось бы, но все же до 2 тысяч базовых под 5 % годовых. Мне кажется, это сладкие кредиты. Лишь бы деньги люди, которые получат, использовали в нужном направлении, а не в своих целях, как это часто бывает".





За 14 лет число объектов агроэкотуризма выросло в 80 раз





Пандемия, конечно, свела на нет количество туристов из Европы. Но подтянулись свои. Многие открыли для себя новую Беларусь как страну с агротуризмом достойного уровня. Решения в этой сфере были сделаны в свое время с подачи президента. И во многом это стало спасательным кругом для деревни. Тренд очевиден - спрос на этноотдых будет только расти. Правительство предлагает продлить тепличные условия для усадеб, сохранить льготное кредитование до 2030 года. Президент двумя руками за, но есть нюансы.

















О поддержке агроэкотуризма





Поручение в целом посмотреть на отрасль нашло всеобщую поддержку. Справедливо! Усадьба под Минском и в отдаленной деревушке, а значит и их прибыль, это как говорят в Одессе, две большие разницы. Пролонгацию условий работы для агроэкотуризма президент поддержал. С оговоркой - пока до 2025 года.



Александр Червяков, Министр экономики Беларуси: "Мы должны развивать все возможности. Агроэкотуризм - это наш потенциал. Мы должны пользоваться теми природными богатствами и возможностью наших людей использовать эти богатства, чтобы создавать рабочие места там, где не всегда можно построить крупное предприятие".



Увы, но какие бы условия не создавались, часть предпринимателей все равно уходит в тень. Бич многих стран. Эксперты расходятся в оценке масштабов теневой экономики - говорят от 12 до 20 % ВВП. Но налоги - это ведь в итоге наши пенсии, пособия, медицина. Для серого бизнеса в обход законодательства должна быть предусмотрена серьезная ответственность.







Президент поручил внести жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Задача правительству - внесите жесткие меры по налогообложению. Американские законы никто критиковать не будет, там неуплата налогов - бешеные сроки, до 15 и больше лет. Целые отрасли в тень, мы спокойно смотрим, и в развитие конверты - руководители пусть услышат, зарплата в конвертах процветает. Жесточайше примите к исполнению".





Вообще это был разговор по делу, прошлись по всем накопившимся вопросам. Да, некоторые акценты президента звучали чересчур принципиально, но что делать, решение этих вопросов влияет на работу разных сфер экономики, а в итоге на уровень жизни, нашей жизни.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент: Во главе должны стоять целесообразность, эффективность, справедливость Насколько целесообразно и экономически эффективно - такие вопросы всегда задает президент правительству, когда на повестке - важные для страны и экономики темы....

Насколько целесообразно и экономически эффективно - такие вопросы всегда задает президент правительству, когда на повестке - важные для страны и экономики темы. Помимо этого, глава государства делает упор еще на один аспект - социальная справедливость. Сегодняшнеебыло не самым простым.Речь шла об инвестпрограмме и реализации отдельных проектов, деятельности хозяйственных обществ, развитии электроэнергетики и агроэкотуризма. Реакция Александра Лукашенко на некоторые предложения правительства была для министров, может быть, где-то неожиданной.Четыре указа и закон были внесены на обсуждение. Документы разноплановые - суть одна. Каждый из них затрагивает аспекты нашей жизни, влияет на людей и экономику. Так что прежде чем принять решение - и это уже давно в практике нашего президента - детальный разбор с правительством.Кажется, в Совмине накопились вопросы и решили - давайте все одним махом! На повестке - только актуальное. Оттого и встречаются широким кругом. В кулуарах скажут: настоящий день правительства получается.Ежегодно в нее включают объекты, которые нужно довести ума. Вот сейчас - под 130 таких. Упор на социалку и инфраструктуру - от поликлиник до развязок и благоустройства. По накатанной хотели и в этот раз.