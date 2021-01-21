Ответственность за повреждение ж/д путей

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Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о терроризме, возбужденного Генеральной прокуратурой по фактам повреждения и приведения в негодность железной дороги. Всего зафиксировано более 100 эпизодов подобной противоправной деятельности во всех регионах Беларуси, в ряде случаев правоохранителями уже установлены личности причастных к совершению данных преступлений.

Юлия Гончарова по телефону: "Так, в одном из случаев в ночь с 11 на 12 ноября двое жителей Молодечненского района (36 и 37 лет) пытались замкнуть металлическим тросом рельсы на перегоне Дубравы - Радошковичи, что могло повлечь вывод из строя средств сигнализации железнодорожных путей, транспорта, а также повлечь крушение, аварию и даже гибель людей. Мужчины были задержаны сотрудниками милиции на месте происшествия".