Страна вместе с вами!

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К болельщикам вернулось то приятное чувство, которое было утрачено после ухода из спорта Дарьи Домрачевой, - в каждой гонке теперь мы ждем медаль. Эти реальные ожидания основаны на вере в реально прибавивших в мастерстве биатлонисток. Лучшие личные результаты в нынешнем сезоне показывают и парни, хотя до медалей пока и не добрались.





"Беларусь 5" .

Согласно исследованиям, особым интересом биатлон пользуется у мужчин, и, как показывает статистика телесмотрения, прямую зависимость от результатов нашей команды имеет, в частности, аудитория телеканала