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Уголовное дело за оскорбление преподавателя академии МВД
21.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За оскорбление преподавателя Академии МВД и призывы к насилию задержан 33-летний житель Полоцка. Под различными никнеймами фигурант публиковал сообщения в радикальных чатах и призывал к насилию над правоохранителями. Посты содержали прямые инструкции по противодействию сотрудникам милиции. Также мужчина разместил в одном из пабликов фотографию преподавателя Академии МВД с ее личными данными и оставил под снимком оскорбительные комментарии.
Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома: "Возбудили уголовные дела за оскорбление представителя власти и разжигание социальной вражды и розни. Выяснилось, что мужчина являлся активным участником протестов, проходивших в Полоцке, Новополоцке и Минске".
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За оскорбление преподавателя Академии МВД и призывы к насилию задержан 33-летний житель Полоцка. Под различными никнеймами фигурант публиковал сообщения в...
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