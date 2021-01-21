87 спасателей Минской области приняли присягу

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87 сотрудников подразделений МЧС Минской области сегодня приняли торжественную присягу. Местом для мероприятия традиционно выбрали мемориал "Курган Славы". Некоторые из будущих спасателей уже успели пройти боевое крещение огнем в первые дни службы. С посвящением в "огненные бойцы" новое поколение поздравило руководство и ветераны.

Клятву на верность Родине в рядах спасателей сегодня давали и представительницы прекрасного пола. Завершилось торжество возложением цветов к мемориалу в дань памяти погибшим во время Великой Отечественной войны.