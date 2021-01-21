|
87 спасателей Минской области приняли присягу
21.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
87 сотрудников подразделений МЧС Минской области сегодня приняли торжественную присягу. Местом для мероприятия традиционно выбрали мемориал "Курган Славы". Некоторые из будущих спасателей уже успели пройти боевое крещение огнем в первые дни службы. С посвящением в "огненные бойцы" новое поколение поздравило руководство и ветераны.
Клятву на верность Родине в рядах спасателей сегодня давали и представительницы прекрасного пола. Завершилось торжество возложением цветов к мемориалу в дань памяти погибшим во время Великой Отечественной войны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
87 сотрудников подразделений МЧС Минской области сегодня приняли торжественную присягу. Местом для мероприятия традиционно выбрали мемориал "Курган Славы"....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)