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В «Белэнерго» рассказали, что стало причиной аварии (+ список адресов, где отсутствует отопление)
22.01.2021 06:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Причиной аварии в Московском районе Минска стало повреждение тепломагистрали на пересечении улиц Есенина и Рафиева. Об этом
— Ремонтные бригады «Минских теплосетей» оперативно приступили к устранению повреждения на тепломагистрали. С 18.30 в связи с повреждением тепломагистрали № 59 диаметром 1000 мм на пересечении улиц Есенина и Рафиева персоналом филиала «Минские тепловые сети» организован аварийный ремонт, — говорится в сообщении.
Сейчас над ликвидацией аварии трудятся две аварийно-восстановительные бригады и необходимая спецтехника.
Вот полный список адресов, где отсутствует теплоснабжение:
ул. Алибегова, 6−44 (чёт.), 13−27, к.1, 2, 3 (нечёт.);
В ведомстве сообщили, что ориентировочно теплоснабжение будет восстановлено в 18.00, 22 января. Более точное время окончания работ обещают сообщить дополнительно.
— Ремонтные работы будут идти непрерывно до восстановления теплоснабжения отключенных потребителей.
Как
Напомним, из-за аварии в пятницу
— В учреждениях дошкольного образования, в местах временного пребывания детей, будут организованы дежурные группы с горячим питанием. Просьба одевать детей потеплее или оставить дома, — информирует управление по образованию.
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Сейчас над ликвидацией аварии трудятся две аварийно-восстановительные бригады и необходимая спецтехника.
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