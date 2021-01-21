В Могилеве и Бобруйске рванули трубы отопления в многоквартирных домах

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске и Могилеве вечером 21 января в многоэтажках прорвало батареи. Жители этих домов выложили видео в телеграм-каналы.

В Могилеве, как сообщает телеграм-канал «Могилев Online», прорвало трубу в одном из домов на улице Крыленко. Больше никаких подробностей не сообщается.

Напомним, в апреле 2019 года на этой же улице Крыленко, в доме № 4, прорвало трубы отопления и кипятком залило весь подъезд, в том числе вода просочилась до подвала, где находится магазин. Через несколько дней из-за затопления подъезда уволили начальника ЖЭУ и диспетчера .

В Бобруйске, сообщает телеграм-канал «Бобруйск Online», прорвало батареи отопления в подъезде дома № 39 на улице Ковзана. Автор видео сообщает, что 2 года назад в доме сделали капитальный ремонт, но батареи в подъездах не заменили, хотя они были гнилые.

— В результате сильных морозов батарея не выдержала и лопнула. Сотрудники аварийной службы приехали, перекрыли воду и уехали. Сегодня батарея снова потекла, затопив весь подъезд. Вода попала в квартиры. Действия аварийной службы были аналогичными — перекрыли воду и уехали, — пишет один из жильцов подъезда.

По странному совпадению горячая вода и отопление в это же время, вечером 21 января, пропали в Минске в микрорайонах Юго-Запад, Малиновка, Михалово. Управление по образованию Московского района уже сообщило о том, что занятия в школах переносятся. Ликвидировать аварию будут еще почти сутки, сообщает официальный телеграм-канал Мингорисполкома.

В Орше 21 января из-за аварии на тепломагистрали на улице Советской без отопления остались 7 микрорайонов, их переподключают на районную котельную, сообщает «Витебскэнерго».