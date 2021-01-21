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В Могилеве и Бобруйске рванули трубы отопления в многоквартирных домах
22.01.2021 06:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске и Могилеве вечером 21 января в многоэтажках прорвало батареи. Жители этих домов выложили видео в телеграм-каналы.
В Могилеве, как
Напомним, в апреле 2019 года на этой же улице Крыленко, в доме № 4,
В Бобруйске,
— В результате сильных морозов батарея не выдержала и лопнула. Сотрудники аварийной службы приехали, перекрыли воду и уехали. Сегодня батарея снова потекла, затопив весь подъезд. Вода попала в квартиры. Действия аварийной службы были аналогичными — перекрыли воду и уехали, — пишет один из жильцов подъезда.
По странному совпадению горячая вода и отопление в это же время, вечером 21 января,
В Орше 21 января из-за аварии на тепломагистрали на улице Советской
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По странному совпадению горячая вода и отопление в это же время, вечером 21 января, пропали в Минске в микрорайонах Юго-Запад, Малиновка, Михалово.
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