Как сегодня государство помогает многодетным

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Эти две новостройки в Столбцах попали в объективы фото- и телекамер в прямом смысле. Муралы с изображением фотографа, которому позирует девушка! Такой стильный мотив пришелся по вкусу многим жителям райцентра. И, конечно же, его новоселам. Среди них и Светлана Климко. Мама троих детей уже давно мечтала о своем просторном жилье. Реализовать все планы смогла с поддержкой государства. Место, а это развивающийся микрорайон в Столбцах, максимально комфортное для проживания: рядом детский садик, торговый центр. А уже осенью здесь сдадут и новую школу.

















В ближайшей перспективе в планах правительства сделать комфортное жилье еще более доступным. Для молодых семей, например, планируют увеличить объемы строительства арендного жилья. Широкое развитие также получит программа ипотечного кредитования желанных квадратов. Предусматривается, что при рождении третьего и последующих детей семьям будет предоставляться земельный участок для строительства на льготной основе своего домика в деревне.

















Валерий Ковальков, замминистра труда и социальной защиты Беларуси: "Особое внимание будет уделено семейной политике. К сожалению, мы видим, что численность населения сокращается, падает суммарный коэффициент рождаемости. Предыдущая пятилетка показала хорошую динамику по рождению третьих и последующих детей. За 5 лет количество детей, которые были рождены третьим и последующим, выросло на 40 %".







Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей: "Сейчас созданы хорошие условия для рождения детей, для их воспитания. С каждым годом увеличивается количество многодетных семей. Сейчас около 13 тыс. их в Минске. И больше 112 уже по республике. Делается очень много для многодетных семей. У нас сейчас дети стоят во главе угла нашего государства".







Будет продолжена работа по стимулированию развития семейного предпринимательства. Для гармоничного сочетания "семья-работа" дополнительным инструментом станет развитие гибких услуг по уходу за детьми до 3 лет.







За эту пятилетку расширят также инфраструктуру дошкольных учреждений, создадут безбарьерную среду для семей, воспитывающих ребенка-инвалида. К слову, всего планируют построить порядка 90 детсадов.





Безусловно, создавать комфортные условия для многодетных семей - это только часть большой программы на уровне государства. А такая поддержка - еще один стимул, чтобы было легче принять решение в рождении не только первого или второго ребенка, но и третьего и четвертого. Ведь сегодня большая и счастливая семья - залог крепкой и богатой страны.











В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как сегодня государство помогает многодетным Среди приоритетов развития на 5 лет наравне с сильными регионами и интеллектуальной страной - поддержка семейных ценностей. Речь о поиске новых подходов в системе...