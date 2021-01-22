Доценту из ПГУ после 15 суток ареста дали еще столько же. Оба раза - по 23.34

Источник материала: Tut.by

Доцент кафедры социальных коммуникаций Полоцкого государственного университета, кандидат исторических наук Виктор Якубов проведет месяц под арестом. После 15 суток в ЦИП его снова задержали, судили и наказали таким же сроком. Оба раза — по статье 23.34 КоАП. Об этом TUT.BY рассказала жена преподавателя, Юлия Якубова.



Виктор Якубов

Первый раз Виктора Якубова задержали еще 20 декабря — после детского праздника возле елки в Новополоцке. Преподавателя обвиняли в участии в цепи солидарности, которая в тот же день состоялась в городе: в ней стояли более десятка горожан с БЧБ-флагами.

— Віктар не быў ў тым ланцугу салідарнасці, ён нават не ведаў пра гэту акцыю. Мы з дзецьмі - а ў нас іх двое, чатырох і сямі гадоў, — былі на свяце каля елкі. Адтуль Віктара і забралі ў міліцыю, — поясняет Юлия Якубова.

Трое суток Якубов находился в Центре изоляции правонарушителей в местном ГОВД. 23 декабря состоялся суд, дело отправили в милицию на доработку. Повторное рассмотрение прошло 5 января.

Судья Зинаида Болоболова дала преподавателю 15 суток административного ареста. Так как трое суток он уже провел в ЦИП, осталось 12.

Преподаватель должен был выйти на свободу 18 января. Однако этого не произошло.

— Вечерам 18 студзеня на мужа склалі новы пратакол і зноў затрымалі. На гэты раз яго абвінавачвалі ў шэсці, якое адбылося ў Наваполацку таксама ў мінулым годзе — 5 снежня. Я бачыла відэа з гэтай акцыі. На ім — цьмяныя сілуэты людзей, і ўдзел у шэсці можна прыпісаць каму заўгодна. Суд адбыўся 20 студзеня, і тая ж суддзя Зінаіда Балаболава дала Віктару зноў 15 сутак. Адзін з міліцыянтаў нібыта пазнаў сярод удзельнікаў шэсця майго мужа — па паходцы і акулярах.

Юлию Якубову также 25 января будут судить по обвинению в участии в несанкционированном шествии в Новополоцке 5 декабря.

— Міліцыянты перакананы, што я там была. На скрыншоце з відэа адзін чалавечы цень абведзены кружочкам — і стаіць подпіс «Якубава».

Юлия переживает за мужа:

— Невядома, каго пакаралі - Віктара ці мяне. Цяжка. Але я ведаю, што мой муж усё вытрымае.

Виктор Якубов окончил ПГУ по специальности «история», обучался в аспирантуре Института истории НАН Беларуси. С 2007 года работает в родном университете. Прошел ряд научных стажировок в университетах в Польше, России, Венгрии. Имеет публикации, статьи в журналах и научных сборниках, энциклопедическом сборнике, доклады на международных научно-практических конференциях.