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Сугробы растают. Погода в Витебске в выходные
22.01.2021 07:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Погода снова преподносит сюрприз: после морозов и больших сугробов снега — оттепель. В выходные в Витебске будет до 3 градусов тепла,
В субботу — 0…+2 °C. С утра небольшой мокрый снег.
В воскресенье потеплеет до +3 градусов. Вечером в прогнозе дождь.
Хороших выходных, друзья!
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Погода снова преподносит сюрприз: после ядреных морозов и больших сугробов снега - оттепель.
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