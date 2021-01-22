Сугробы растают. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Погода снова преподносит сюрприз: после морозов и больших сугробов снега — оттепель. В выходные в Витебске будет до 3 градусов тепла, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В субботу — 0…+2 °C. С утра небольшой мокрый снег.

В воскресенье потеплеет до +3 градусов. Вечером в прогнозе дождь.

Хороших выходных, друзья!

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