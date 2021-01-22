|
В субботу в Бресте потеплеет до +8°С
22.01.2021 07:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эти выходные в Бресте будет тепло, снег растает, а в воскресенье возможен дождь, предупреждает
В субботу будет переменная облачность без осадков. Во второй половине дня воздух прогреется до +8°С. К вечеру усилится ветер: порывы до 17 метров в секунду,
В воскресенье погода испортится: днем возможен дождь, а вечером обещают мокрый снег. Столбик термометра поднимется до +5°С.
Хороших выходных, друзья!
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А в воскресенье обещают дождь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)