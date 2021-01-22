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В субботу в Бресте потеплеет до +8°С

22.01.2021 07:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти выходные в Бресте будет тепло, снег растает, а в воскресенье возможен дождь, предупреждает pogoda.by.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Денис Васильков

В субботу будет переменная облачность без осадков. Во второй половине дня воздух прогреется до +8°С. К вечеру усилится ветер: порывы до 17 метров в секунду,

В воскресенье погода испортится: днем возможен дождь, а вечером обещают мокрый снег. Столбик термометра поднимется до +5°С.

Хороших выходных, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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А в воскресенье обещают дождь.
 
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