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Нулевая температура и серое небо. Погода в Могилеве в выходные

22.01.2021 07:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Морозы отступили — в выходные в Могилеве будет 0…+2 °С. Но зима еще с нами — несмотря на дождь в прогнозе на ближайшие дни. По предварительным данным pogoda.by, в середине следующей недели вернутся мороз со снегопадами.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Сегодня, 22 января, утром еще должно выглянуть солнце, а потом небо затянет облаками. Будет 0…+2 °С.

В субботу — серо и так же тепло для зимы: 0…+2 °С.

В воскресенье, 24 января, потеплеет еще больше — будет до +4 °С. Но будет так же облачно, ветер усилится. А во второй половине суток прогнозируют дожди.

В понедельник ожидается 0…+4 °С, будет облачно и ветрено. Утром и ближе к ночи возможен дождь, днем — мокрый снег.

Хороших выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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По предварительным данным, зима еще вернется - в середине следующей недели.
 
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