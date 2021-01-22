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Нулевая температура и серое небо. Погода в Могилеве в выходные
22.01.2021 07:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Морозы отступили — в выходные в Могилеве будет 0…+2 °С. Но зима еще с нами — несмотря на дождь в прогнозе на ближайшие дни. По
Сегодня, 22 января, утром еще должно выглянуть солнце, а потом небо затянет облаками. Будет 0…+2 °С.
В субботу — серо и так же тепло для зимы: 0…+2 °С.
В воскресенье, 24 января, потеплеет еще больше — будет до +4 °С. Но будет так же облачно, ветер усилится. А во второй половине суток прогнозируют дожди.
В понедельник ожидается 0…+4 °С, будет облачно и ветрено. Утром и ближе к ночи возможен дождь, днем — мокрый снег.
Хороших выходных, друзья!
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По предварительным данным, зима еще вернется - в середине следующей недели.
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